Курганского школьника с сотрясением заставили сидеть на уроках

В Юргамышской школе не оказали помощь ученику с травмами головы и лица Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Юргамышской школе ученика с сотрясением мозга и ушибами лица учитель заставила сидеть на уроке вместо того, чтобы вызвать ребенку скорую. Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика, разместившая пост в курганском паблике во «ВКонтакте».

«Мой сын пришел из школы с многочисленными ушибами лица и головы. У ребенка было 6 уроков, инцидент произошел после 5-го урока. На 6-й урок сын пришел со следами крови и ушибами. Администрация школы не вызвала бригаду скорой помощи. В таком состоянии классный руководитель заставила его сидеть на уроке. По окончании уроков мы обратились в ЦРБ, где был поставлен диагноз — сотрясение головного мозга. Почему руководство школы, классный руководитель никак не отреагировали на состояние здоровья моего сына?», — написала Наталья Иванова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте».

Автор сообщения добавила, что врачи прописали ребенку лечение. Состояние мальчика улучшилось, но пока он на больничном. «Скоро в школу. Не знаю, как продолжать учебу в данной школе», — отметила Иванова. В комментариях курганцы предложили автору написать заявление на директора и учителя школы в полицию и прокуратуру, чтобы педагогов наказали за халатность.

Комментарий руководства школы и отдела образования Юргамышского района оперативно получить не удалось: на звонки по телефонам никто не ответил. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU ответили, что сообщение по факту причинения телесных повреждений ребенку зарегистрировано в МО МВД России «Юргамышский». Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Департамент образования Курганской области также проведет проверку по сообщению в соцсети.