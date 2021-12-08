В «Руспродсоюзе» заявили о росте цен на шоколад и конфеты

08 декабря 2021 в 20:21 Размер текста - 17 +

В супермаркетах будут продавать конфеты к Новому году со скидками Фото: Александр Мамаев © URA.RU За год в России подорожали сладости. Больше всего выросла в цене карамель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «По сравнению с прошлым годом цены на конфеты и шоколад изменились следующим образом: карамель подорожала на 7,34%: с 220,6 до 236,8 рублей за килограмм. Шоколад— на 4,27%: с 889,3 до 927,3 рублей за килограмм. Шоколадные конфеты с начинкой — на 5,6%: с 648,6 до 685,9 рублей за килограмм», — сказал Дмитрий Востриков. По его словам, к Новому году стоит ожидать скидок на сладкие подарки. «По кондитерской группе товаров, включая шоколадные конфеты и наборы, крупные розничные сети давно законтрактованы на праздничные поставки и, скорее, для привлечения трафика в свои торговые точки будут конкурировать за покупателя ценой. В преддверии праздников торговля конфетами и наборами из них в крупных федеральных сетях, скорее всего, будет осуществляться по акциями и скидкам, что сделает покупки указанных категорий более доступными для населения», — отметил исполнительный директор ассоциации. Ранее главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов прогнозировал рост цен на продукты длительного хранения, включая сахар. Причинами подорожания он назвал праздники, угрозу ослабления рубля и слухи о новой волне коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За год в России подорожали сладости. Больше всего выросла в цене карамель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «По сравнению с прошлым годом цены на конфеты и шоколад изменились следующим образом: карамель подорожала на 7,34%: с 220,6 до 236,8 рублей за килограмм. Шоколад— на 4,27%: с 889,3 до 927,3 рублей за килограмм. Шоколадные конфеты с начинкой — на 5,6%: с 648,6 до 685,9 рублей за килограмм», — сказал Дмитрий Востриков. По его словам, к Новому году стоит ожидать скидок на сладкие подарки. «По кондитерской группе товаров, включая шоколадные конфеты и наборы, крупные розничные сети давно законтрактованы на праздничные поставки и, скорее, для привлечения трафика в свои торговые точки будут конкурировать за покупателя ценой. В преддверии праздников торговля конфетами и наборами из них в крупных федеральных сетях, скорее всего, будет осуществляться по акциями и скидкам, что сделает покупки указанных категорий более доступными для населения», — отметил исполнительный директор ассоциации. Ранее главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов прогнозировал рост цен на продукты длительного хранения, включая сахар. Причинами подорожания он назвал праздники, угрозу ослабления рубля и слухи о новой волне коронавируса.