08 декабря 2021

Путин: политики США соревнуются в антироссийском настрое

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
По словам Владимира Путина, США придется отказаться от антироссийского витка в своей политике Фото:

Выглядит так, будто американская политика направлена на соревнование между собой в борьбе против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе.

«Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой», — сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что не видит способа выйти из этого антироссийского «витка» для США, но им однозначно придется это сделать. «Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире», — резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал американские санкции против России чушью. Президент США Джо Байден пригрозил ужесточить санкции против РФ в случае вторжения на Украину. Бывший израильский разведчик, политолог Яков Кедми призвал Запад не заигрывать с санкционной политикой против России, чтобы не привести к войне, передает Nation News.

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Выглядит так, будто американская политика направлена на соревнование между собой в борьбе против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе. «Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой», — сказал Владимир Путин. Глава государства добавил, что не видит способа выйти из этого антироссийского «витка» для США, но им однозначно придется это сделать. «Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире», — резюмировал Путин. Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал американские санкции против России чушью. Президент США Джо Байден пригрозил ужесточить санкции против РФ в случае вторжения на Украину. Бывший израильский разведчик, политолог Яков Кедми призвал Запад не заигрывать с санкционной политикой против России, чтобы не привести к войне, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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