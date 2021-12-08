Путин: политики США соревнуются в антироссийском настрое

08 декабря 2021 в 23:37 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Путина, США придется отказаться от антироссийского витка в своей политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выглядит так, будто американская политика направлена на соревнование между собой в борьбе против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе. «Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой», — сказал Владимир Путин. Глава государства добавил, что не видит способа выйти из этого антироссийского «витка» для США, но им однозначно придется это сделать. «Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире», — резюмировал Путин. Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал американские санкции против России чушью. Президент США Джо Байден пригрозил ужесточить санкции против РФ в случае вторжения на Украину. Бывший израильский разведчик, политолог Яков Кедми призвал Запад не заигрывать с санкционной политикой против России, чтобы не привести к войне, передает Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выглядит так, будто американская политика направлена на соревнование между собой в борьбе против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе. «Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой», — сказал Владимир Путин. Глава государства добавил, что не видит способа выйти из этого антироссийского «витка» для США, но им однозначно придется это сделать. «Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире», — резюмировал Путин. Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал американские санкции против России чушью. Президент США Джо Байден пригрозил ужесточить санкции против РФ в случае вторжения на Украину. Бывший израильский разведчик, политолог Яков Кедми призвал Запад не заигрывать с санкционной политикой против России, чтобы не привести к войне, передает Nation News.