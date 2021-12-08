Путин нашел способ ответить на западные санкции

09 декабря 2021 в 00:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что Россия могла бы сама производить оборудование для нефтедобычи Фото: Владимир Андреев © URA.RU России необходимо повышать свою независимость — так сформируется наш ответ на санкции Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе. «Как можно отвечать [на западные санкции]? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», — заявил Владимир Путин. Также российский лидер отметил, что Россия, являясь крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на мировом рынке, импортируем оборудование для нефтедобычи. «Могли [начать производить оборудование в РФ], конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня», — заключил Путин. Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал американские санкции против России чушью. Российский президент отметил, что есть ощущение, будто американские политические силы соревнуются в антироссийском настрое. Президент США Джо Байден предупредил Путина о введении жестких санкций в случае нападении России на Украину, передает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России необходимо повышать свою независимость — так сформируется наш ответ на санкции Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе. «Как можно отвечать [на западные санкции]? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», — заявил Владимир Путин. Также российский лидер отметил, что Россия, являясь крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на мировом рынке, импортируем оборудование для нефтедобычи. «Могли [начать производить оборудование в РФ], конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня», — заключил Путин. Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал американские санкции против России чушью. Российский президент отметил, что есть ощущение, будто американские политические силы соревнуются в антироссийском настрое. Президент США Джо Байден предупредил Путина о введении жестких санкций в случае нападении России на Украину, передает «Национальная служба новостей».