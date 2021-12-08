08 декабря 2021

Путин нашел способ ответить на западные санкции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что Россия могла бы сама производить оборудование для нефтедобычи Фото:

России необходимо повышать свою независимость — так сформируется наш ответ на санкции Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе.

«Как можно отвечать [на западные санкции]? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», — заявил Владимир Путин.

Также российский лидер отметил, что Россия, являясь крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на мировом рынке, импортируем оборудование для нефтедобычи. «Могли [начать производить оборудование в РФ], конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал американские санкции против России чушью. Российский президент отметил, что есть ощущение, будто американские политические силы соревнуются в антироссийском настрое. Президент США Джо Байден предупредил Путина о введении жестких санкций в случае нападении России на Украину, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России необходимо повышать свою независимость — так сформируется наш ответ на санкции Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Сириусе. «Как можно отвечать [на западные санкции]? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», — заявил Владимир Путин. Также российский лидер отметил, что Россия, являясь крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на мировом рынке, импортируем оборудование для нефтедобычи. «Могли [начать производить оборудование в РФ], конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня», — заключил Путин. Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал американские санкции против России чушью. Российский президент отметил, что есть ощущение, будто американские политические силы соревнуются в антироссийском настрое. Президент США Джо Байден предупредил Путина о введении жестких санкций в случае нападении России на Украину, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...