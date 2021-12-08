Минтранс выступил за ужесточение наказания за задержки рейсов

09 декабря 2021 в 02:46 Размер текста - 17 +

Минтранс РФ принял участие в разработке нового КоАП, в котором предлагается новая ответственность для перевозчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минтранс РФ поддержал инициативу ужесточения наказания для перевозчиков, задерживающих авиарейсы. Об этом сообщил замначальника управления взаимодействия со средствами информации надзорного ведомства Михаил Яненко. По его словам, Министерство транспорта РФ поддержало инициативу Генпрокуратуры по ужесточению санкций против авиакомпаний, задерживающих рейсы на регулярных маршрутах, передают «Известия». В Генпрокуратуре уточнили, что Минтранс поучаствовал в разработке новой редакции КоАП, в которой также было предложено установить ответственность перевозчика за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Источник издания в крупной авиакомпании уверяет, что введение крупных штрафов приведет к подорожанию авиабилетов и туров. По его мнению, в итоге потребитель будет оплачивать новые издержки перевозчика. Собеседник из другого крупного российского перевозчика отметил, что нужно повысить компенсации для пассажиров в случае задержки рейса, вместо того, чтобы облагать штрафами авиакомпанию. «При задержках потерпевшая сторона — пассажир, а не госбюджет, поэтому именно клиенту и должна платить авиакомпания», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в Генпрокуратура планирует ввести ответственность для авиаперевозчиков за задержку рейсов, овербукинг и нарушение правил перевозки пассажиров и багажа. Директор «Уральский авиалиний» объяснил причину частых задержек и опозданий рейсов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минтранс РФ поддержал инициативу ужесточения наказания для перевозчиков, задерживающих авиарейсы. Об этом сообщил замначальника управления взаимодействия со средствами информации надзорного ведомства Михаил Яненко. По его словам, Министерство транспорта РФ поддержало инициативу Генпрокуратуры по ужесточению санкций против авиакомпаний, задерживающих рейсы на регулярных маршрутах, передают «Известия». В Генпрокуратуре уточнили, что Минтранс поучаствовал в разработке новой редакции КоАП, в которой также было предложено установить ответственность перевозчика за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Источник издания в крупной авиакомпании уверяет, что введение крупных штрафов приведет к подорожанию авиабилетов и туров. По его мнению, в итоге потребитель будет оплачивать новые издержки перевозчика. Собеседник из другого крупного российского перевозчика отметил, что нужно повысить компенсации для пассажиров в случае задержки рейса, вместо того, чтобы облагать штрафами авиакомпанию. «При задержках потерпевшая сторона — пассажир, а не госбюджет, поэтому именно клиенту и должна платить авиакомпания», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в Генпрокуратура планирует ввести ответственность для авиаперевозчиков за задержку рейсов, овербукинг и нарушение правил перевозки пассажиров и багажа. Директор «Уральский авиалиний» объяснил причину частых задержек и опозданий рейсов.