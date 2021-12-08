Экономист назвала продукты, которые подорожают в 2022 году

09 декабря 2021 в 03:57 Размер текста - 17 +

По словам Галины Чернухиной, в 2022 году подорожают смартфоны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В 2022 году могут существенно вырасти цены на продукты из-за мировых цен, погоды и сокращения урожая. Об этом заявила кандидат экономических наук, завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина. «Неблагоприятная ситуация в этом году может продолжить влиять на цены на продовольственные товары и усилить инерцию инфляции в следующем», — передают слова Галины Чернухиной «Известия». Она отметила, что неурожай коснулся не только России, но и стран-экспортеров, что ограничило предложение при большом спросе. Экономист добавила, что рынок продовольствия сильно подвержен влиянию множества факторов, таких как мировые цены, погода и сокращение урожая. По ее словам, стоимость популярных непродовольственных товаров в РФ будет постепенно повышаться. Чернухина заявила, что в 2022 году рискуют вырасти цены на смартфоны и игровые устройства. Техника подорожает из-за нехватки комплектующих, в числе которых микрочипы, и проблем логистики, связанных с пандемией, уточняет эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на водку с 2022 года. В ноябре годовая инфляция приблизилась к рекорду 2016 года. Производители картофеля предупредили о возможном дефиците клубней в 2022 году, передает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году могут существенно вырасти цены на продукты из-за мировых цен, погоды и сокращения урожая. Об этом заявила кандидат экономических наук, завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина. «Неблагоприятная ситуация в этом году может продолжить влиять на цены на продовольственные товары и усилить инерцию инфляции в следующем», — передают слова Галины Чернухиной «Известия». Она отметила, что неурожай коснулся не только России, но и стран-экспортеров, что ограничило предложение при большом спросе. Экономист добавила, что рынок продовольствия сильно подвержен влиянию множества факторов, таких как мировые цены, погода и сокращение урожая. По ее словам, стоимость популярных непродовольственных товаров в РФ будет постепенно повышаться. Чернухина заявила, что в 2022 году рискуют вырасти цены на смартфоны и игровые устройства. Техника подорожает из-за нехватки комплектующих, в числе которых микрочипы, и проблем логистики, связанных с пандемией, уточняет эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на водку с 2022 года. В ноябре годовая инфляция приблизилась к рекорду 2016 года. Производители картофеля предупредили о возможном дефиците клубней в 2022 году, передает «Национальная служба новостей».