В Свердловской области резко выросли цены на гречку и макароны

09 декабря 2021 в 11:03 Размер текста - 17 +

За килограмм крупы в магазине придется отдать 126 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупы, мучные и молочные продукты подорожали в Свердловской области за минувшую неделю. Соответствующая статистика размещена на сайте Свердловскстата. В период с 30 ноября по 6 декабря 2021 года в Свердловской области больший прирост в цене у гречневой крупы (на 3,60%, до 126,26 руб. за кг), сообщается на сайте. Также выросли в цене макаронные изделия из муки первого сорта (на 2,57%, до 118,56 руб. за кг), твердый сыр (на 2,51%, до 672,35 руб. за кг). При этом подешевели свежие помидоры, лук, морковь и мясные продукты. Ранее была опубликована статистика, показывающая резкий прирост в цене у белокочанной капусты, детского питания и картофеля. В числе причин сильного роста цен называли влияние внешних факторов. На проблему обращал внимание президент Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Крупы, мучные и молочные продукты подорожали в Свердловской области за минувшую неделю. Соответствующая статистика размещена на сайте Свердловскстата. В период с 30 ноября по 6 декабря 2021 года в Свердловской области больший прирост в цене у гречневой крупы (на 3,60%, до 126,26 руб. за кг), сообщается на сайте. Также выросли в цене макаронные изделия из муки первого сорта (на 2,57%, до 118,56 руб. за кг), твердый сыр (на 2,51%, до 672,35 руб. за кг). При этом подешевели свежие помидоры, лук, морковь и мясные продукты. Ранее была опубликована статистика, показывающая резкий прирост в цене у белокочанной капусты, детского питания и картофеля. В числе причин сильного роста цен называли влияние внешних факторов. На проблему обращал внимание президент Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».