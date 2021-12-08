В Свердловской области подорожал хлеб

Килограмм ржаной булки теперь стоит 71 рубль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ржаной и пшеничный хлеб подорожал за минувшую неделю в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

Ржаной хлеб за неделю с 30 ноября по 6 декабря подорожал на 2,73%. Цена за килограмм составляет 71,41 руб. Белый хлеб подорожал на 0,77%, и его цена — 61,58 за кг.

Кроме хлеба в Свердловской области подорожали молочные продукты (в частности, масло, сметана, питьевое молоко и твердый сыр), гречневая крупа и макаронные изделия. Подешевели колбасы, мясо курицы, говядины и свинины. В числе причин сильного роста цен называли влияние внешних факторов. На проблему обращал внимание президент РФ Владимир Путин, он отметил, что государство поддерживает производителей самых востребованных продуктов.