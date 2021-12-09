Глава комиссии по науке ЕР: санкции угрожают российским вузам

В России нужно создать такие условия, чтобы иностранные ученые стремились работать в нашей стране, заявила Елена Шмелева Фото: пресс-служба «Единой России»

Российские вузы стали жертвами западных санкций. Об этом заявила руководитель комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по образованию и науке Елена Шмелева. Она призвала защитить вузы от негативного влияния иностранных ограничений и поспособствовать импортозамещению в сфере науки.

«Безусловно, российская наука, несмотря ни на какие санкции, должна и будет развиваться. Но с учетом попыток из-за рубежа сдержать развитие нашей страны, значительно возрастает важность не просто импортозамещения в научной сфере, а ее опережающее развитие — создание таких условий, при которых иностранные ученые будут еще больше стремиться работать в России или вместе с нами», — цитирует Елену Шмелеву официальный сайт «Единой России».

Глава комиссии «Единой России» по образованию и науке отметила, что для достижения этой цели потребуется решить комплекс задач. Многие из них были озвучены на встрече президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными. Речь шла о стимулировании интереса к научной деятельности, повышении конкурентоспособности российской науки, грантовой и социальной поддержке ученых.

Все эти задачи, по словам Шмелевой, нашли свое отражение в «Народной программе „Единой России“». В частности, в партии предложили развивать импортозамещение в приборостроении и производстве реагентов. Шмелева пояснила, что некоторые российские вузы стали жертвами иностранных санкций и теперь не могут закупать оборудование за рубежом.

Также ограничения, введенные Западом, не позволяют исследователям из РФ сотрудничать с зарубежными коллегами и участвовать в международных проектах. «Дальнейшая реализация программы „Единой России“ необходима для повышения конкурентоспособности российской науки и защиты отечественных вузов и научных институтов от зарубежных санкций», — заявила Шмелева.

Ранее Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Сириусе заявил, что России необходимо повышать свою независимость для борьбы с иностранными санкциями. Глава государства также назвал чушью ограничения, которые вводит Запад в отношении РФ. По мнению Путина, американские политические силы соревнуются в антироссийском настрое.