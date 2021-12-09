Ростовчане пытаются попасть в ТЦ с QR-кодами от утюгов

09 декабря 2021 в 14:12 Размер текста - 17 +

Жители Ростовской области пытались попасть в ТЦ по QR-кодам от домашней техники и продуктов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В Ростовской области местные жители попытались пройти в торговые центры с помощью QR-кода от утюга, стиральной машины и курицы. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. «Мы видим формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц при проверке у граждан QR-кодов. Неоднократно фиксировали проход граждан по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», — цитирует Евгения Ковалева «Интерфакс». Жители Ростовской области не могут попасть без QR-кодов в торговые центры, заведения общепита, спортивные и культурные учреждения, а также парикмахерские, бани, салоны красоты, букмекерские конторы и ЗАГСы. Ковалев считает, что эти ограничения помогают сохранять баланс и сдерживать рост заболеваемости в регионе. Ростовская область стала одним из 19 регионов, который поддержал повсеместное введение QR-кодов. Правительство РФ в ноябре внесло соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму РФ. Если его примут, то QR-коды нужно будет предъявлять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в регионах, Общественной палате, Счетной палате и Совете Федерации. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что законопроект также изучают в экспертном сообществе, передает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Ростовской области местные жители попытались пройти в торговые центры с помощью QR-кода от утюга, стиральной машины и курицы. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. «Мы видим формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц при проверке у граждан QR-кодов. Неоднократно фиксировали проход граждан по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», — цитирует Евгения Ковалева «Интерфакс». Жители Ростовской области не могут попасть без QR-кодов в торговые центры, заведения общепита, спортивные и культурные учреждения, а также парикмахерские, бани, салоны красоты, букмекерские конторы и ЗАГСы. Ковалев считает, что эти ограничения помогают сохранять баланс и сдерживать рост заболеваемости в регионе. Ростовская область стала одним из 19 регионов, который поддержал повсеместное введение QR-кодов. Правительство РФ в ноябре внесло соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму РФ. Если его примут, то QR-коды нужно будет предъявлять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в регионах, Общественной палате, Счетной палате и Совете Федерации. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что законопроект также изучают в экспертном сообществе, передает агентство Nation News.