Ростовчане пытаются попасть в ТЦ с QR-кодами от утюгов

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Жители Ростовской области пытались попасть в ТЦ по QR-кодам от домашней техники и продуктов Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

В Ростовской области местные жители попытались пройти в торговые центры с помощью QR-кода от утюга, стиральной машины и курицы. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

«Мы видим формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц при проверке у граждан QR-кодов. Неоднократно фиксировали проход граждан по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», — цитирует Евгения Ковалева «Интерфакс».

Жители Ростовской области не могут попасть без QR-кодов в торговые центры, заведения общепита, спортивные и культурные учреждения, а также парикмахерские, бани, салоны красоты, букмекерские конторы и ЗАГСы. Ковалев считает, что эти ограничения помогают сохранять баланс и сдерживать рост заболеваемости в регионе.

Ростовская область стала одним из 19 регионов, который поддержал повсеместное введение QR-кодов. Правительство РФ в ноябре внесло соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму РФ. Если его примут, то QR-коды нужно будет предъявлять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в регионах, Общественной палате, Счетной палате и Совете Федерации. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что законопроект также изучают в экспертном сообществе, передает агентство Nation News.

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В Ростовской области местные жители попытались пройти в торговые центры с помощью QR-кода от утюга, стиральной машины и курицы. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. «Мы видим формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц при проверке у граждан QR-кодов. Неоднократно фиксировали проход граждан по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», — цитирует Евгения Ковалева «Интерфакс». Жители Ростовской области не могут попасть без QR-кодов в торговые центры, заведения общепита, спортивные и культурные учреждения, а также парикмахерские, бани, салоны красоты, букмекерские конторы и ЗАГСы. Ковалев считает, что эти ограничения помогают сохранять баланс и сдерживать рост заболеваемости в регионе. Ростовская область стала одним из 19 регионов, который поддержал повсеместное введение QR-кодов. Правительство РФ в ноябре внесло соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму РФ. Если его примут, то QR-коды нужно будет предъявлять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в регионах, Общественной палате, Счетной палате и Совете Федерации. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что законопроект также изучают в экспертном сообществе, передает агентство Nation News.
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