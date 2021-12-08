В ХМАО число закрытых на карантин школ выросло в 9 раз

09 декабря 2021 в 16:12 Размер текста - 17 +

В ХМАО почти 44 тысячи учеников находятся на карантине Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО на карантин полностью закрыли 35 школ, это порядка 32 тысяч учеников. Тремя неделями ранее в регионе полностью закрыты были только четыре общеобразовательных учреждения. Причиной перевода учеников на дистанционный формат обучения стал рост ОРВИ и коронавируса в муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования ХМАО. «В ХМАО 35 общеобразовательных организаций (31 909 учащихся) закрыты на карантин. Из них по коронавирусу 4 общеобразовательные организации (2 194 учащихся) в Советском и Нефтеюганском районах. А по гриппу и ОРВИ 31 общеобразовательная организация (29 715 учащихся) в Ханты-Мансийске, Югорске, Когалыме, Лангепасе, а также в Советском, Сургутском, Березовском и Белоярском районах», — сказали в окружном департаменте. При этом еще в 112 школах региона переведены на карантин 428 классов. Всего в ХМАО на данный момент порядка 44 тысяч учеников занимаются дистанционно. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полностью перевели на дистанционное обучение школьников в трех муниципалитетах региона. Из-за распространения ОРВИ на карантин закрыли все школы в Югорске, Советском районе, а также плодили на неделю карантин в школах Ханты-Мансийска. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО на карантин полностью закрыли 35 школ, это порядка 32 тысяч учеников. Тремя неделями ранее в регионе полностью закрыты были только четыре общеобразовательных учреждения. Причиной перевода учеников на дистанционный формат обучения стал рост ОРВИ и коронавируса в муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования ХМАО. «В ХМАО 35 общеобразовательных организаций (31 909 учащихся) закрыты на карантин. Из них по коронавирусу 4 общеобразовательные организации (2 194 учащихся) в Советском и Нефтеюганском районах. А по гриппу и ОРВИ 31 общеобразовательная организация (29 715 учащихся) в Ханты-Мансийске, Югорске, Когалыме, Лангепасе, а также в Советском, Сургутском, Березовском и Белоярском районах», — сказали в окружном департаменте. При этом еще в 112 школах региона переведены на карантин 428 классов. Всего в ХМАО на данный момент порядка 44 тысяч учеников занимаются дистанционно. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полностью перевели на дистанционное обучение школьников в трех муниципалитетах региона. Из-за распространения ОРВИ на карантин закрыли все школы в Югорске, Советском районе, а также плодили на неделю карантин в школах Ханты-Мансийска.