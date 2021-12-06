06 декабря 2021
05 декабря 2021

В третьем муниципалитете ХМАО закрыли все школы на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
В Советском районе школы и учреждения допоброзования переведи на дистант Фото:

Мэрия Советского района приняла решения закрыть школы на карантин из-за ухудшения ситуации с ОРВИ. Дистанционный формат обучения продлится с 8 по 15 декабря. Об этом рассказали в администрации района.

«В связи с ростом числа заболеваемостью острыми респираторными инфекциями в период с 8 по 15 декабря 2021 года включительно образовательный процесс в общеобразовательных школах, БУ ХМАО „Советский политехнический колледж“ будет переведен в дистанционный режим», — сказано в сообщении официального представителя властей в соцсетях «ВКонтакте».

На этот же период будет для детей будут запрещены занятия в учреждениях дополнительного образования. В том числе занятия, мероприятия и соревнования в учреждениях культуры, спорта, социальной защиты и иных учреждениях, в том числе и по абонементам.

Ранее URA.RU писало, что полностью переведены на дистанционное обучения школы в Ханты-Мансийске и Югорске. Ограничения коснулись и учреждений допобразования.

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Мэрия Советского района приняла решения закрыть школы на карантин из-за ухудшения ситуации с ОРВИ. Дистанционный формат обучения продлится с 8 по 15 декабря. Об этом рассказали в администрации района. «В связи с ростом числа заболеваемостью острыми респираторными инфекциями в период с 8 по 15 декабря 2021 года включительно образовательный процесс в общеобразовательных школах, БУ ХМАО „Советский политехнический колледж“ будет переведен в дистанционный режим», — сказано в сообщении официального представителя властей в соцсетях «ВКонтакте». На этот же период будет для детей будут запрещены занятия в учреждениях дополнительного образования. В том числе занятия, мероприятия и соревнования в учреждениях культуры, спорта, социальной защиты и иных учреждениях, в том числе и по абонементам. Ранее URA.RU писало, что полностью переведены на дистанционное обучения школы в Ханты-Мансийске и Югорске. Ограничения коснулись и учреждений допобразования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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