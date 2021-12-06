В третьем муниципалитете ХМАО закрыли все школы на карантин

07 декабря 2021 в 17:11 Размер текста - 17 +

В Советском районе школы и учреждения допоброзования переведи на дистант Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэрия Советского района приняла решения закрыть школы на карантин из-за ухудшения ситуации с ОРВИ. Дистанционный формат обучения продлится с 8 по 15 декабря. Об этом рассказали в администрации района. «В связи с ростом числа заболеваемостью острыми респираторными инфекциями в период с 8 по 15 декабря 2021 года включительно образовательный процесс в общеобразовательных школах, БУ ХМАО „Советский политехнический колледж“ будет переведен в дистанционный режим», — сказано в сообщении официального представителя властей в соцсетях «ВКонтакте». На этот же период будет для детей будут запрещены занятия в учреждениях дополнительного образования. В том числе занятия, мероприятия и соревнования в учреждениях культуры, спорта, социальной защиты и иных учреждениях, в том числе и по абонементам. Ранее URA.RU писало, что полностью переведены на дистанционное обучения школы в Ханты-Мансийске и Югорске. Ограничения коснулись и учреждений допобразования. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэрия Советского района приняла решения закрыть школы на карантин из-за ухудшения ситуации с ОРВИ. Дистанционный формат обучения продлится с 8 по 15 декабря. Об этом рассказали в администрации района. «В связи с ростом числа заболеваемостью острыми респираторными инфекциями в период с 8 по 15 декабря 2021 года включительно образовательный процесс в общеобразовательных школах, БУ ХМАО „Советский политехнический колледж“ будет переведен в дистанционный режим», — сказано в сообщении официального представителя властей в соцсетях «ВКонтакте». На этот же период будет для детей будут запрещены занятия в учреждениях дополнительного образования. В том числе занятия, мероприятия и соревнования в учреждениях культуры, спорта, социальной защиты и иных учреждениях, в том числе и по абонементам. Ранее URA.RU писало, что полностью переведены на дистанционное обучения школы в Ханты-Мансийске и Югорске. Ограничения коснулись и учреждений допобразования.