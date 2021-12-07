07 декабря 2021
06 декабря 2021

В Ханты-Мансийске продлили карантин для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
В Ханты-Мансийске карантин в школах продлили до 14 декабря Фото:

В школах Ханты-Мансийска продлили дистанционный формат обучения до 14 декабря. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ханты-Мансийска.

«По рекомендации главного санитарного врача в Ханты-Мансийске до 14 декабря продлили обучение в 1-11-х классах с применением дистанционных образовательных технологий. Это связано с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди детей», — сказали в мэрии. Вместе со школами на карантин закрыты учреждения допобразования.

Ранее URA.RU писало, что изначально в школах Ханты-Мансийска карантин ввели во всех девяти школах с 1 по 8 декабря. Вместе с тем, в ХМАО уже перевели на дистанционное обучение школьников еще в двух муниципалитетах. Из-за распространения ОРВИ на карантин закрыли все школы в Югорске и Советском районе.

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В школах Ханты-Мансийска продлили дистанционный формат обучения до 14 декабря. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ханты-Мансийска. «По рекомендации главного санитарного врача в Ханты-Мансийске до 14 декабря продлили обучение в 1-11-х классах с применением дистанционных образовательных технологий. Это связано с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди детей», — сказали в мэрии. Вместе со школами на карантин закрыты учреждения допобразования. Ранее URA.RU писало, что изначально в школах Ханты-Мансийска карантин ввели во всех девяти школах с 1 по 8 декабря. Вместе с тем, в ХМАО уже перевели на дистанционное обучение школьников еще в двух муниципалитетах. Из-за распространения ОРВИ на карантин закрыли все школы в Югорске и Советском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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