В Ханты-Мансийске продлили карантин для школьников

08 декабря 2021 в 13:43 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске карантин в школах продлили до 14 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU В школах Ханты-Мансийска продлили дистанционный формат обучения до 14 декабря. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ханты-Мансийска. «По рекомендации главного санитарного врача в Ханты-Мансийске до 14 декабря продлили обучение в 1-11-х классах с применением дистанционных образовательных технологий. Это связано с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди детей», — сказали в мэрии. Вместе со школами на карантин закрыты учреждения допобразования. Ранее URA.RU писало, что изначально в школах Ханты-Мансийска карантин ввели во всех девяти школах с 1 по 8 декабря. Вместе с тем, в ХМАО уже перевели на дистанционное обучение школьников еще в двух муниципалитетах. Из-за распространения ОРВИ на карантин закрыли все школы в Югорске и Советском районе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В школах Ханты-Мансийска продлили дистанционный формат обучения до 14 декабря. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ханты-Мансийска. «По рекомендации главного санитарного врача в Ханты-Мансийске до 14 декабря продлили обучение в 1-11-х классах с применением дистанционных образовательных технологий. Это связано с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди детей», — сказали в мэрии. Вместе со школами на карантин закрыты учреждения допобразования. Ранее URA.RU писало, что изначально в школах Ханты-Мансийска карантин ввели во всех девяти школах с 1 по 8 декабря. Вместе с тем, в ХМАО уже перевели на дистанционное обучение школьников еще в двух муниципалитетах. Из-за распространения ОРВИ на карантин закрыли все школы в Югорске и Советском районе.