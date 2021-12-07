В Ханты-Мансийске продлили карантин для школьников

В школах Ханты-Мансийска продлили дистанционный формат обучения до 14 декабря. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ханты-Мансийска.
«По рекомендации главного санитарного врача в Ханты-Мансийске до 14 декабря продлили обучение в 1-11-х классах с применением дистанционных образовательных технологий. Это связано с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди детей», — сказали в мэрии. Вместе со школами на карантин закрыты учреждения допобразования.
Ранее URA.RU писало, что изначально в школах Ханты-Мансийска карантин ввели во всех девяти школах с 1 по 8 декабря. Вместе с тем, в ХМАО уже перевели на дистанционное обучение школьников еще в двух муниципалитетах. Из-за распространения ОРВИ на карантин закрыли все школы в Югорске и Советском районе.
В школах Ханты-Мансийска продлили дистанционный формат обучения до 14 декабря. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ханты-Мансийска. «По рекомендации главного санитарного врача в Ханты-Мансийске до 14 декабря продлили обучение в 1-11-х классах с применением дистанционных образовательных технологий. Это связано с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди детей», — сказали в мэрии. Вместе со школами на карантин закрыты учреждения допобразования. Ранее URA.RU писало, что изначально в школах Ханты-Мансийска карантин ввели во всех девяти школах с 1 по 8 декабря. Вместе с тем, в ХМАО уже перевели на дистанционное обучение школьников еще в двух муниципалитетах. Из-за распространения ОРВИ на карантин закрыли все школы в Югорске и Советском районе.