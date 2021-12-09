Глава Генштаба РФ: любые провокации Киева в ДНР будут пресекаться

09 декабря 2021 в 14:53 Размер текста - 17 +

Киев не выполняет Минские соглашения и обостряет обстановку в Донбассе, заявил Валерий Герасимов Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Любые провокации Киева по силовому урегулированию конфликта в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, поставки беспилотников, вертолетов и самолетов на Украину подталкивают властей республики к «резким и опасным шагам». «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны. Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — цитирует Валерия Герасимова ТАСС. Руководитель генштаба подчеркнул, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины. По его словам, информация о готовящемся «наступлении» является ложью, а деятельность российской армии на своей территории не требует уведомления иностранных государств. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ни на кого нападать, пока другие государства не пересекут ее границы. Он отметил, что публикации СМИ о готовящемся наступлении на Киев «лишены здравого смысла». Так Кремль отреагировал на материал немецкого издания Bild, которое опубликовало «план вторжения» России на Украину. Предположительно, оно должно состояться зимой 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Любые провокации Киева по силовому урегулированию конфликта в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, поставки беспилотников, вертолетов и самолетов на Украину подталкивают властей республики к «резким и опасным шагам». «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны. Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — цитирует Валерия Герасимова ТАСС. Руководитель генштаба подчеркнул, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины. По его словам, информация о готовящемся «наступлении» является ложью, а деятельность российской армии на своей территории не требует уведомления иностранных государств. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ни на кого нападать, пока другие государства не пересекут ее границы. Он отметил, что публикации СМИ о готовящемся наступлении на Киев «лишены здравого смысла». Так Кремль отреагировал на материал немецкого издания Bild, которое опубликовало «план вторжения» России на Украину. Предположительно, оно должно состояться зимой 2022 года.