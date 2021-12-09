Профессор: для защиты от «Омикрона» нужно в 41 раз больше антител

09 декабря 2021 в 20:55 Размер текста - 17 +

«Омикрону» легче проскочить через защиту вакцинированных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител, чтобы защитить человека от нового штамма «Омикрон». Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «При „Омикроне“ нужно в 41 раз больше антител по сравнению с уханьским штаммом, чтобы нейтрализовать дозу вируса, потому что идет все-таки 32 мутации и 15 из них находятся как раз в области шипа, который взаимодействует с антителами. То есть вирусу проще проскочить через эту защиту, особенно у тех, у кого прививка была давно и уровень антител упал, но еще остаются клетки памяти, поэтому иммунная система все равно будет подавлять инфекцию», — объяснил Петр Чумаков. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что по сравнению с дельта-штаммом «Омикрону» нужно будет в 4 раза больше нейтрализующих антител. «Среднегеометрический титр нейтрализующих антител „Омикрону“ нужен в четыре раза больше, по сравнению с дельта-штаммом. Это небольшая разница, это означает, что от тяжелого течения будет где-то такая же потеря, не больше, но в зависимости от вакцин. По степени тяжести эффективность может упасть на 10-15%», — подчеркнул он. Ранее руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что «Омикрон» вызывает у человека пневмонию в три раза быстрее, чем другие штаммы. При прежних мутациях от момента заражения до пневмонии проходило до 10—11 дней, сейчас — от трех до пяти. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител, чтобы защитить человека от нового штамма «Омикрон». Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «При „Омикроне“ нужно в 41 раз больше антител по сравнению с уханьским штаммом, чтобы нейтрализовать дозу вируса, потому что идет все-таки 32 мутации и 15 из них находятся как раз в области шипа, который взаимодействует с антителами. То есть вирусу проще проскочить через эту защиту, особенно у тех, у кого прививка была давно и уровень антител упал, но еще остаются клетки памяти, поэтому иммунная система все равно будет подавлять инфекцию», — объяснил Петр Чумаков. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что по сравнению с дельта-штаммом «Омикрону» нужно будет в 4 раза больше нейтрализующих антител. «Среднегеометрический титр нейтрализующих антител „Омикрону“ нужен в четыре раза больше, по сравнению с дельта-штаммом. Это небольшая разница, это означает, что от тяжелого течения будет где-то такая же потеря, не больше, но в зависимости от вакцин. По степени тяжести эффективность может упасть на 10-15%», — подчеркнул он. Ранее руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что «Омикрон» вызывает у человека пневмонию в три раза быстрее, чем другие штаммы. При прежних мутациях от момента заражения до пневмонии проходило до 10—11 дней, сейчас — от трех до пяти.