Защита отца Сергия потребовала изменить его приговор

Защитники экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) обжаловали решение суда отправить его в колонию на три с половиной года. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.
«Мы подали апелляцию на решение Измайловского суда Москвы о приговоре Николая Романову», — рассказал Бабиков. Он высказал мнение, что суд может рассмотреть обращение адвокатов в начале 2022 года.
Отец Сергий был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Прокуратура запрашивала более суровое наказание — четыре года колонии. Защитники Романова уже сообщали о намерении обжаловать приговор суда. Учитывая, что экс-схиигумен провел в СИЗО более года, адвокаты рассчитывают, что он выйдет на свободу раньше.
Защитники экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) обжаловали решение суда отправить его в колонию на три с половиной года. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. «Мы подали апелляцию на решение Измайловского суда Москвы о приговоре Николая Романову», — рассказал Бабиков. Он высказал мнение, что суд может рассмотреть обращение адвокатов в начале 2022 года. Отец Сергий был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Прокуратура запрашивала более суровое наказание — четыре года колонии. Защитники Романова уже сообщали о намерении обжаловать приговор суда. Учитывая, что экс-схиигумен провел в СИЗО более года, адвокаты рассчитывают, что он выйдет на свободу раньше.