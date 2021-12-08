08 декабря 2021

Защита отца Сергия потребовала изменить его приговор

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По приговору отцу Сергию. Москва, романов николай, отец сергий
Отец Сергий приговорен к трем с половиной годам колонии Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Защитники экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) обжаловали решение суда отправить его в колонию на три с половиной года. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«Мы подали апелляцию на решение Измайловского суда Москвы о приговоре Николая Романову», — рассказал Бабиков. Он высказал мнение, что суд может рассмотреть обращение адвокатов в начале 2022 года.

Отец Сергий был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Прокуратура запрашивала более суровое наказание — четыре года колонии. Защитники Романова уже сообщали о намерении обжаловать приговор суда. Учитывая, что экс-схиигумен провел в СИЗО более года, адвокаты рассчитывают, что он выйдет на свободу раньше.

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Защитники экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) обжаловали решение суда отправить его в колонию на три с половиной года. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. «Мы подали апелляцию на решение Измайловского суда Москвы о приговоре Николая Романову», — рассказал Бабиков. Он высказал мнение, что суд может рассмотреть обращение адвокатов в начале 2022 года. Отец Сергий был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Прокуратура запрашивала более суровое наказание — четыре года колонии. Защитники Романова уже сообщали о намерении обжаловать приговор суда. Учитывая, что экс-схиигумен провел в СИЗО более года, адвокаты рассчитывают, что он выйдет на свободу раньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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