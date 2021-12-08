Защита отца Сергия потребовала изменить его приговор

09 декабря 2021 в 17:17 Размер текста - 17 +

Отец Сергий приговорен к трем с половиной годам колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Защитники экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) обжаловали решение суда отправить его в колонию на три с половиной года. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. «Мы подали апелляцию на решение Измайловского суда Москвы о приговоре Николая Романову», — рассказал Бабиков. Он высказал мнение, что суд может рассмотреть обращение адвокатов в начале 2022 года. Отец Сергий был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Прокуратура запрашивала более суровое наказание — четыре года колонии. Защитники Романова уже сообщали о намерении обжаловать приговор суда. Учитывая, что экс-схиигумен провел в СИЗО более года, адвокаты рассчитывают, что он выйдет на свободу раньше. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Защитники экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) обжаловали решение суда отправить его в колонию на три с половиной года. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. «Мы подали апелляцию на решение Измайловского суда Москвы о приговоре Николая Романову», — рассказал Бабиков. Он высказал мнение, что суд может рассмотреть обращение адвокатов в начале 2022 года. Отец Сергий был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Прокуратура запрашивала более суровое наказание — четыре года колонии. Защитники Романова уже сообщали о намерении обжаловать приговор суда. Учитывая, что экс-схиигумен провел в СИЗО более года, адвокаты рассчитывают, что он выйдет на свободу раньше.