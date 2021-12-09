Путин поддержал введение льгот для некоторых россиян

Для россиян, обладающих тремя орденами Мужества, будут доступны новые льготы. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с Советом при президенте РФ по правам человека.
Ввести льготы для таких людей предложил глава совета Валерий Фадеев. По его словам, их в стране около 150. «Это заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Поручение будет дано в самое ближайшее время», — президент в разговоре с членами совета, трансляция ведется на «России 24». Какие именно введутся льготы, пока не сообщается.
Ранее Путин призвал принять в России закон, позволяющий создавать инструменты для долгосрочных сбережений россиян. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной поручено проработать вопрос до середины 2022 года.
Для россиян, обладающих тремя орденами Мужества, будут доступны новые льготы. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с Советом при президенте РФ по правам человека. Ввести льготы для таких людей предложил глава совета Валерий Фадеев. По его словам, их в стране около 150. «Это заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Поручение будет дано в самое ближайшее время», — президент в разговоре с членами совета, трансляция ведется на «России 24». Какие именно введутся льготы, пока не сообщается. Ранее Путин призвал принять в России закон, позволяющий создавать инструменты для долгосрочных сбережений россиян. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной поручено проработать вопрос до середины 2022 года.