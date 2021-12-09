Мэрия Кургана не стала обострять отношения с застройщиком

В Кургане не прекращаются споры вокруг строительства дома №117а по улице Коли Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана, несмотря на сообщение о признании иска, продолжает судиться с жителями города, которые выступили против строительства дома №117а по улице Коли Мяготина. Они обратились в суд, чтобы тот отменил разрешение на строительство, выданное мэрией застройщику ООО «Газинвест». Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа курганцев, которые подали коллективный иск.

«Появилась информация, что мэрия признает иск жителей, которые просят аннулировать выданное разрешение на строительство дома. Мы обрадовались, думали, что это поставит точку. По логике, судебный процесс должен был прекратиться. Но в суде юрист администрации пояснила, что иск признан частично. Получаются двойные стандарты», — считают противники стройки.

В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, что позиция по делу жителей домов по улицам Кирова, 98 и Коли Мяготина, 117, которая рассматривается в городском суде, изложена в отзыве на исковое заявление, имеющееся в материалах дела. «В Курганский городской суд направлено заявление администрации Кургана о признании искового заявления в связи с нарушением норм градостроительного законодательства при выдаче градостроительного плана земельного участка», — пояснили в пресс-службе.

URA.RU ранее писало, что администрация Кургана поддержала массовый иск жителей города. «Администрацией города Кургана подготовлены и направлены процессуальные документы в Курганский городской суд о признании иска жителей», — говорилось в ответе властей на запрос URA.RU. Предприниматель при этом отказывается комментировать журналистам ситуацию.

URA.RU писало, что жители Кургана жаловались Путину на строительство дома. Прокуратура нашла нарушения в документации. Мэрия отозвала разрешение на строительство дома.