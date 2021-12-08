08 декабря 2021

Мишустин даст миллиарды на уникальный пермский авиадвигатель

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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, двигатель самолета, наука, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, испытательный бокс, испытание двигателя, станция испытания авиадвигателей, двигатель д-36, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз
На разработку и производство выделят 44,6 млрд рублей Фото:

Правительство РФ выделит 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство уникального пермского авиадвигателя ПД-35. Об этом заявил премьер-министра Михаил Мишустин во время визита в Пермь.

«Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова премьер-министра. Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми также сказал, что данная разработка необходима.

В четверг, 9 декабря Михаил Мишустин прибыл с визитом в Пермь, чтобы посетить объекты социальной и производственной сфер, а также чтобы пообщаться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Премьер-министр побывал на пермском заводе авиадвигателей и осмотрел краевую инфекционную больницу. Он пообещал выделить региону 1 млрд рублей на строительство нового здания медучреждения.

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Правительство РФ выделит 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство уникального пермского авиадвигателя ПД-35. Об этом заявил премьер-министра Михаил Мишустин во время визита в Пермь. «Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова премьер-министра. Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми также сказал, что данная разработка необходима. В четверг, 9 декабря Михаил Мишустин прибыл с визитом в Пермь, чтобы посетить объекты социальной и производственной сфер, а также чтобы пообщаться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Премьер-министр побывал на пермском заводе авиадвигателей и осмотрел краевую инфекционную больницу. Он пообещал выделить региону 1 млрд рублей на строительство нового здания медучреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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