Мишустин даст миллиарды на уникальный пермский авиадвигатель

Правительство РФ выделит 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство уникального пермского авиадвигателя ПД-35. Об этом заявил премьер-министра Михаил Мишустин во время визита в Пермь.
«Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова премьер-министра. Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми также сказал, что данная разработка необходима.
В четверг, 9 декабря Михаил Мишустин прибыл с визитом в Пермь, чтобы посетить объекты социальной и производственной сфер, а также чтобы пообщаться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Премьер-министр побывал на пермском заводе авиадвигателей и осмотрел краевую инфекционную больницу. Он пообещал выделить региону 1 млрд рублей на строительство нового здания медучреждения.
Правительство РФ выделит 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство уникального пермского авиадвигателя ПД-35. Об этом заявил премьер-министра Михаил Мишустин во время визита в Пермь. «Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова премьер-министра. Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми также сказал, что данная разработка необходима. В четверг, 9 декабря Михаил Мишустин прибыл с визитом в Пермь, чтобы посетить объекты социальной и производственной сфер, а также чтобы пообщаться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Премьер-министр побывал на пермском заводе авиадвигателей и осмотрел краевую инфекционную больницу. Он пообещал выделить региону 1 млрд рублей на строительство нового здания медучреждения.