Мишустин даст миллиарды на уникальный пермский авиадвигатель

09 декабря 2021 в 18:49 Размер текста - 17 +

На разработку и производство выделят 44,6 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ выделит 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство уникального пермского авиадвигателя ПД-35. Об этом заявил премьер-министра Михаил Мишустин во время визита в Пермь. «Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова премьер-министра. Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми также сказал, что данная разработка необходима. В четверг, 9 декабря Михаил Мишустин прибыл с визитом в Пермь, чтобы посетить объекты социальной и производственной сфер, а также чтобы пообщаться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Премьер-министр побывал на пермском заводе авиадвигателей и осмотрел краевую инфекционную больницу. Он пообещал выделить региону 1 млрд рублей на строительство нового здания медучреждения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правительство РФ выделит 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство уникального пермского авиадвигателя ПД-35. Об этом заявил премьер-министра Михаил Мишустин во время визита в Пермь. «Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова премьер-министра. Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми также сказал, что данная разработка необходима. В четверг, 9 декабря Михаил Мишустин прибыл с визитом в Пермь, чтобы посетить объекты социальной и производственной сфер, а также чтобы пообщаться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Премьер-министр побывал на пермском заводе авиадвигателей и осмотрел краевую инфекционную больницу. Он пообещал выделить региону 1 млрд рублей на строительство нового здания медучреждения.