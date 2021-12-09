Несовершеннолетним жителям Свердловской области разрешили посещать торговые центры без сопровождения родителей. Об этом замгубернатора региона Павел Креков сообщил на брифинге по итогам совещания оперштаба региона. Он также отметил, что область готова к появлению нового омикрон-штамма, который, впрочем, не зафиксирован.
Павел Креков сообщил, что Свердловская область находится в зоне достаточно устойчивого снижения количества заболеваний COVID. На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом:
более половины коек, которые были заняты под COVID, освобождены и переведены в плановую медицинскую помощь;
Несовершеннолетним жителям Свердловской области разрешили посещать торговые центры без сопровождения родителей. Об этом замгубернатора региона Павел Креков сообщил на брифинге по итогам совещания оперштаба региона. Он также отметил, что область готова к появлению нового омикрон-штамма, который, впрочем, не зафиксирован. Павел Креков сообщил, что Свердловская область находится в зоне достаточно устойчивого снижения количества заболеваний COVID. На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом: По сообщению свердловского оперштаба, на 9 декабря в области зарегистрировано 669 новых случаев коронавируса. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 185 443.