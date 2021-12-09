В Свердловской области открыли обсерватор для прибывших из-за границы Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несовершеннолетним жителям Свердловской области разрешили посещать торговые центры без сопровождения родителей. Об этом замгубернатора региона Павел Креков сообщил на брифинге по итогам совещания оперштаба региона. Он также отметил, что область готова к появлению нового омикрон-штамма, который, впрочем, не зафиксирован.

Павел Креков сообщил, что Свердловская область находится в зоне достаточно устойчивого снижения количества заболеваний COVID. На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом:

более половины коек, которые были заняты под COVID, освобождены и переведены в плановую медицинскую помощь;

детям разрешат заходить в торговые центры без сопровождения взрослых;

есть угроза появления штамма «омикрон», но Свердловская область к этому готова;

в Свердловской области открывается обсерватор для прибывших из-за границы;

на территории области вакцинировано 2 229 234 человека, что составляет 51% населения;

рекомендовали отменить новогодние корпоративы в компаниях, поскольку в регионе наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация;

открывается хирургический корпус в больнице №40;

к плановой медицинской помощи возвращается больница в Ревде и Березовском;

в ближайшее время система QR-кодов отменена не будет;

будет усилен контроль масочного режима в ТЦ;

показатель в 80% вакцинированного населения планируется достигнуть до конца года;

спрашивать QR-коды у родителей, которые придут на утренники в детсады, не будут. Однако решать, пускать ли родителей на утренник, будет администрация детского сада;

людям с медотводом QR-коды выданы не будут;

в начале 2022 поступит детская вакцина;

школьников начнут прививать от коронавируса, когда региональные власти выпустят соответствующие рекомендации.

По сообщению свердловского оперштаба, на 9 декабря в области зарегистрировано 669 новых случаев коронавируса. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 185 443.