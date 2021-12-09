Випы соберутся на месторождении в ЯНАО на закрытом мероприятии

09 декабря 2021 в 19:20 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев (справа) и Дмитрий Артюхов (слева) вылетают в Бованенково Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководители крупнейших предприятий ТЭК, представители власти и крупнейших инвесторов встретятся 10 декабря в Бованенково. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Ожидается, что на мероприятие в Бованенково прибудут полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также руководство НОВАТЭКа и потенциальные инвесторы. Будет обсуждаться крупный газовый проект», — рассказали собеседники во властных структурах ЯНАО. При этом источники в ТЭК Ямала рассказали, что организатором мероприятия выступило Минобороны РФ. Роль ведомства и повестку выяснить не удалось — представитель пресс-службы министерства на звонки агентства не ответил. Не ответили на запрос журналистов и в пресс-центре ПАО НОВАТЭК. В пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО подтвердили участие Владимира Якушева в мероприятии, однако от дальнейших комментариев воздержались, как и в пресс-службе губернатора ЯНАО. Ранее сообщалось о запуске через залив Обская губа в Карском море подводного газопровода — ключевой части проекта «Газ Ямала». Благодаря ему в регионе появится масштабный нефтегазовый кластер Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководители крупнейших предприятий ТЭК, представители власти и крупнейших инвесторов встретятся 10 декабря в Бованенково. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Ожидается, что на мероприятие в Бованенково прибудут полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также руководство НОВАТЭКа и потенциальные инвесторы. Будет обсуждаться крупный газовый проект», — рассказали собеседники во властных структурах ЯНАО. При этом источники в ТЭК Ямала рассказали, что организатором мероприятия выступило Минобороны РФ. Роль ведомства и повестку выяснить не удалось — представитель пресс-службы министерства на звонки агентства не ответил. Не ответили на запрос журналистов и в пресс-центре ПАО НОВАТЭК. В пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО подтвердили участие Владимира Якушева в мероприятии, однако от дальнейших комментариев воздержались, как и в пресс-службе губернатора ЯНАО. Ранее сообщалось о запуске через залив Обская губа в Карском море подводного газопровода — ключевой части проекта «Газ Ямала». Благодаря ему в регионе появится масштабный нефтегазовый кластер