Випы соберутся на месторождении в ЯНАО на закрытом мероприятии

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ХХ съезд партии
Владимир Якушев (справа) и Дмитрий Артюхов (слева) вылетают в Бованенково Фото:

Руководители крупнейших предприятий ТЭК, представители власти и крупнейших инвесторов встретятся 10 декабря в Бованенково. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Ожидается, что на мероприятие в Бованенково прибудут полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также руководство НОВАТЭКа и потенциальные инвесторы. Будет обсуждаться крупный газовый проект», — рассказали собеседники во властных структурах ЯНАО.

При этом источники в ТЭК Ямала рассказали, что организатором мероприятия выступило Минобороны РФ. Роль ведомства и повестку выяснить не удалось — представитель пресс-службы министерства на звонки агентства не ответил.

Не ответили на запрос журналистов и в пресс-центре ПАО НОВАТЭК. В пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО подтвердили участие Владимира Якушева в мероприятии, однако от дальнейших комментариев воздержались, как и в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Ранее сообщалось о запуске через залив Обская губа в Карском море подводного газопровода — ключевой части проекта «Газ Ямала». Благодаря ему в регионе появится масштабный нефтегазовый кластер

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Руководители крупнейших предприятий ТЭК, представители власти и крупнейших инвесторов встретятся 10 декабря в Бованенково. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Ожидается, что на мероприятие в Бованенково прибудут полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также руководство НОВАТЭКа и потенциальные инвесторы. Будет обсуждаться крупный газовый проект», — рассказали собеседники во властных структурах ЯНАО. При этом источники в ТЭК Ямала рассказали, что организатором мероприятия выступило Минобороны РФ. Роль ведомства и повестку выяснить не удалось — представитель пресс-службы министерства на звонки агентства не ответил. Не ответили на запрос журналистов и в пресс-центре ПАО НОВАТЭК. В пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО подтвердили участие Владимира Якушева в мероприятии, однако от дальнейших комментариев воздержались, как и в пресс-службе губернатора ЯНАО. Ранее сообщалось о запуске через залив Обская губа в Карском море подводного газопровода — ключевой части проекта «Газ Ямала». Благодаря ему в регионе появится масштабный нефтегазовый кластер
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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