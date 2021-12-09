Президент Франции проведет переговоры с Путиным и Зеленским

09 декабря 2021 в 23:55 Размер текста - 17 +

Страны Европы не могут сами урегулировать конфликт на Украине, заявил Эмманюэль Макрон Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о планах провести на следующей недели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом французский президент заявил на пресс-конференции в Елисейском дворце. «Наше желание — это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить [„нормандский формат“] и политический процесс в целом», — приводит слова Эмманюэля Макрона «Интерфакс». Он добавил, что цель Франции, европейцев, США и партнеров — обеспечение защиты Украины и поддержание мирной ситуации в Европе. Макрон отметил, что конфликт на Украине во многом зависит от других государств. «Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств», — объяснил президент Франции, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что президенты Франции, Германии, США, Италии и Великобритании призвали Россию возобновить переговоры с Украиной в рамках «нормандского формата». В октябре экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон обсудили с Владимиром Путиным кризис на Украине. Также они провели разговор с Зеленским. Макрон поблагодарил президента США Джо Байдена за координацию во время переговоров с Путиным, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о планах провести на следующей недели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом французский президент заявил на пресс-конференции в Елисейском дворце. «Наше желание — это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить [„нормандский формат“] и политический процесс в целом», — приводит слова Эмманюэля Макрона «Интерфакс». Он добавил, что цель Франции, европейцев, США и партнеров — обеспечение защиты Украины и поддержание мирной ситуации в Европе. Макрон отметил, что конфликт на Украине во многом зависит от других государств. «Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств», — объяснил президент Франции, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что президенты Франции, Германии, США, Италии и Великобритании призвали Россию возобновить переговоры с Украиной в рамках «нормандского формата». В октябре экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон обсудили с Владимиром Путиным кризис на Украине. Также они провели разговор с Зеленским. Макрон поблагодарил президента США Джо Байдена за координацию во время переговоров с Путиным, передает RT.