09 декабря 2021

Президент Франции проведет переговоры с Путиным и Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Страны Европы не могут сами урегулировать конфликт на Украине, заявил Эмманюэль Макрон Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о планах провести на следующей недели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом французский президент заявил на пресс-конференции в Елисейском дворце.

«Наше желание — это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить [„нормандский формат“] и политический процесс в целом», — приводит слова Эмманюэля Макрона «Интерфакс». Он добавил, что цель Франции, европейцев, США и партнеров — обеспечение защиты Украины и поддержание мирной ситуации в Европе.

Макрон отметил, что конфликт на Украине во многом зависит от других государств. «Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств», — объяснил президент Франции, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президенты Франции, Германии, США, Италии и Великобритании призвали Россию возобновить переговоры с Украиной в рамках «нормандского формата». В октябре экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон обсудили с Владимиром Путиным кризис на Украине. Также они провели разговор с Зеленским. Макрон поблагодарил президента США Джо Байдена за координацию во время переговоров с Путиным, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о планах провести на следующей недели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом французский президент заявил на пресс-конференции в Елисейском дворце. «Наше желание — это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить [„нормандский формат“] и политический процесс в целом», — приводит слова Эмманюэля Макрона «Интерфакс». Он добавил, что цель Франции, европейцев, США и партнеров — обеспечение защиты Украины и поддержание мирной ситуации в Европе. Макрон отметил, что конфликт на Украине во многом зависит от других государств. «Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств», — объяснил президент Франции, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что президенты Франции, Германии, США, Италии и Великобритании призвали Россию возобновить переговоры с Украиной в рамках «нормандского формата». В октябре экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон обсудили с Владимиром Путиным кризис на Украине. Также они провели разговор с Зеленским. Макрон поблагодарил президента США Джо Байдена за координацию во время переговоров с Путиным, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...