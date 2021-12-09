Путин поручит вопрос поддержки коренных малочисленных народов

10 декабря 2021 в 03:40 Размер текста - 17 +

Права малочисленных коренных народов Севера должны быть на постоянном контроле, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо постоянно обращать внимание на права малочисленных коренных народов Севера. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Полностью согласен, это вопрос (о правах малочисленных коренных народов Севера — прим. URA.RU), на который мы должны постоянно обращать внимание», — передает слова Владимира Путина ТАСС. Президент пообещал, что если чиновники не будут дорабатывать при решении таких вопросов, то будут сформулированы соответствующие поручения. Глава государства заявил, что вернется к обеспечению особого статуса ликвидированных автономных округов (Корякского, Коми-Пермяцкого, Долгано-Ненецкого и Эвенкийского), увеличив их полномочия. «Этот вопрос очень важный и принципиальный характер носит. Потому что все, о чем мы договаривались при принятии определенных административных решений, должно исполняться», — резюмировал Владимир Путин. Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила упрощение оформления пенсии малочисленным народам Севера. В частности, их освободят от сбора документов для получения пенсии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо постоянно обращать внимание на права малочисленных коренных народов Севера. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Полностью согласен, это вопрос (о правах малочисленных коренных народов Севера — прим. URA.RU), на который мы должны постоянно обращать внимание», — передает слова Владимира Путина ТАСС. Президент пообещал, что если чиновники не будут дорабатывать при решении таких вопросов, то будут сформулированы соответствующие поручения. Глава государства заявил, что вернется к обеспечению особого статуса ликвидированных автономных округов (Корякского, Коми-Пермяцкого, Долгано-Ненецкого и Эвенкийского), увеличив их полномочия. «Этот вопрос очень важный и принципиальный характер носит. Потому что все, о чем мы договаривались при принятии определенных административных решений, должно исполняться», — резюмировал Владимир Путин. Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила упрощение оформления пенсии малочисленным народам Севера. В частности, их освободят от сбора документов для получения пенсии.