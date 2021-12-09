09 декабря 2021

Мурашко: вакцинировать подростков от COVID начнут в декабре

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
По словам Михаила Мурашко, в декабре подростков вакцинируют первым компонентом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС. Прививать подростков будут вакциной от COVID-19 «Спутник М», которая состоит из двух компонентов.

Ранее URA.RU сообщало, что в России происходит подготовка к вакцинации подростков от коронавируса. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях детской вакцины. 24 ноября препарат «Спутник М» получил регистрационное разрешение, передает RT.

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Подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС. Прививать подростков будут вакциной от COVID-19 «Спутник М», которая состоит из двух компонентов. Ранее URA.RU сообщало, что в России происходит подготовка к вакцинации подростков от коронавируса. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях детской вакцины. 24 ноября препарат «Спутник М» получил регистрационное разрешение, передает RT.
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