Мурашко: вакцинировать подростков от COVID начнут в декабре 10 декабря 2021 в 03:52 Размер текста - 17 + По словам Михаила Мурашко, в декабре подростков вакцинируют первым компонентом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС. Прививать подростков будут вакциной от COVID-19 «Спутник М», которая состоит из двух компонентов. Ранее URA.RU сообщало, что в России происходит подготовка к вакцинации подростков от коронавируса. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях детской вакцины. 24 ноября препарат «Спутник М» получил регистрационное разрешение, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС. Прививать подростков будут вакциной от COVID-19 «Спутник М», которая состоит из двух компонентов. Ранее URA.RU сообщало, что в России происходит подготовка к вакцинации подростков от коронавируса. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях детской вакцины. 24 ноября препарат «Спутник М» получил регистрационное разрешение, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям