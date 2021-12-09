В Кургане жители половины района остались без воды

О коммунальной аварии стало известно 10 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители правой стороны района Рябково остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Данное сообщение размещено на сайте компании «Водный Союз».

«Уважаемые потребители! Информируем вас, что на насосной станции микрорайона Рябково по адресу: ул. Б. Петрова, 124 произошла аварийная ситуация, в связи с чем правая сторона микрорайона Рябково, ограниченная ул. Карбышева — ул. Чернореченской и речкой Черная, осталась без холодного водоснабжения», — указано в сообщении. Также без воды остались три детсада, расположенных на улицах Школьной, 48, Чернореченской, 103, Московской, 24 и школа на улице Московской, 26. В компании отметили, что сотрудники уже устраняют протечку.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2021 году планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.