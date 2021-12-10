Заключенный пермской колонии угрожал взорвать московское метро

Москвич, отбывающий наказание в пермской колонии, сообщил о готовящемся взрыве в столичном метрополитене. После проверки выяснилось, что информация оказалась ложной.
«Злоумышленник в марте 2021 года, отбывая наказание в ФКУ ИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, сообщил информацию о якобы готовящемся взрыве на станции Московского метрополитена. В результате были проведены специальные мероприятия, направленные на пресечение террористических акций, выявление лиц причастных к их подготовке и совершению. Установлено, что сообщение о готовящемся взрыве ложное», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Суд в Прикамье признал обвиняемого виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. С учетом ранее совершенных тяжких преступлений его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей. Еще более 400 тыс. с мужчины взыскали в качестве возмещения материального ущерба.
Москвич, отбывающий наказание в пермской колонии, сообщил о готовящемся взрыве в столичном метрополитене. После проверки выяснилось, что информация оказалась ложной. «Злоумышленник в марте 2021 года, отбывая наказание в ФКУ ИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, сообщил информацию о якобы готовящемся взрыве на станции Московского метрополитена. В результате были проведены специальные мероприятия, направленные на пресечение террористических акций, выявление лиц причастных к их подготовке и совершению. Установлено, что сообщение о готовящемся взрыве ложное», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Суд в Прикамье признал обвиняемого виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. С учетом ранее совершенных тяжких преступлений его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей. Еще более 400 тыс. с мужчины взыскали в качестве возмещения материального ущерба.