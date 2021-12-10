Заключенный пермской колонии угрожал взорвать московское метро

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Виды Москвы. Москва, федоров николай, метро, москва
Из пермской колонии осужденный угрожал московскому метро Фото:

Москвич, отбывающий наказание в пермской колонии, сообщил о готовящемся взрыве в столичном метрополитене. После проверки выяснилось, что информация оказалась ложной.

«Злоумышленник в марте 2021 года, отбывая наказание в ФКУ ИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, сообщил информацию о якобы готовящемся взрыве на станции Московского метрополитена. В результате были проведены специальные мероприятия, направленные на пресечение террористических акций, выявление лиц причастных к их подготовке и совершению. Установлено, что сообщение о готовящемся взрыве ложное», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Суд в Прикамье признал обвиняемого виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. С учетом ранее совершенных тяжких преступлений его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей. Еще более 400 тыс. с мужчины взыскали в качестве возмещения материального ущерба.

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Москвич, отбывающий наказание в пермской колонии, сообщил о готовящемся взрыве в столичном метрополитене. После проверки выяснилось, что информация оказалась ложной. «Злоумышленник в марте 2021 года, отбывая наказание в ФКУ ИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, сообщил информацию о якобы готовящемся взрыве на станции Московского метрополитена. В результате были проведены специальные мероприятия, направленные на пресечение террористических акций, выявление лиц причастных к их подготовке и совершению. Установлено, что сообщение о готовящемся взрыве ложное», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Суд в Прикамье признал обвиняемого виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. С учетом ранее совершенных тяжких преступлений его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей. Еще более 400 тыс. с мужчины взыскали в качестве возмещения материального ущерба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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