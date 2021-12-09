Губернатора Шумкова заподозрили в пиаре на антиковидных мерах

Губернатор Вадим Шумков объявил о возможном смягчении антиковидных мер 9 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пост губернатора Курганской области Вадима Шумкова про смягчение антиковидных мер для общепита могли опубликовать для поднятия политического рейтинга главы региона. Об этом URA.RU сообщил источник из политической сферы.

«Вначале в соцсетях нашлись жительницы Кургана, которые буквально умоляют губернатора разрешить новогодние корпоративы. Затем глава региона также через соцсети анонсирует смягчение ограничений. Удивительно, что обращается к оперштабу, который, по сути, сам и возглавляет. Понятно, что туда входят и другие специалисты. Но все это выглядит, как повод для пиара», — рассказал источник.

Политолог Сергей Ширяев не считает, что это было сделано для пиара. «Я считаю, что это к пиару имеет маленькое отношение. <…> Действительно, экономическая составляющая начала проседать, когда были введены ограничения. <…> Поэтому все [губернаторы] под разными причинами пытаются выдать одно и то же, по факту, решение», — объяснил он URA.RU.

URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее представители telegram-канала «Незыгарь» сообщали, что, по их данным, Шумков находится на первом месте среди губернаторов по позиционированию собственных достижений в соцсетях. 9 декабря губернатор сообщил в своем instagram-аккаунте, что он попросил региональный оперштаб рассмотреть возможность смягчения ограничений в работе общепита. Днем ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в его регионе снимут ограничения на работу в ночное время.