Губернатора Шумкова заподозрили в пиаре на антиковидных мерах

Пост губернатора Курганской области Вадима Шумкова про смягчение антиковидных мер для общепита могли опубликовать для поднятия политического рейтинга главы региона. Об этом URA.RU сообщил источник из политической сферы.
«Вначале в соцсетях нашлись жительницы Кургана, которые буквально умоляют губернатора разрешить новогодние корпоративы. Затем глава региона также через соцсети анонсирует смягчение ограничений. Удивительно, что обращается к оперштабу, который, по сути, сам и возглавляет. Понятно, что туда входят и другие специалисты. Но все это выглядит, как повод для пиара», — рассказал источник.
Политолог Сергей Ширяев не считает, что это было сделано для пиара. «Я считаю, что это к пиару имеет маленькое отношение. <…> Действительно, экономическая составляющая начала проседать, когда были введены ограничения. <…> Поэтому все [губернаторы] под разными причинами пытаются выдать одно и то же, по факту, решение», — объяснил он URA.RU.
URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. На момент написания новости ответ не был получен.
Ранее представители telegram-канала «Незыгарь» сообщали, что, по их данным, Шумков находится на первом месте среди губернаторов по позиционированию собственных достижений в соцсетях. 9 декабря губернатор сообщил в своем instagram-аккаунте, что он попросил региональный оперштаб рассмотреть возможность смягчения ограничений в работе общепита. Днем ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в его регионе снимут ограничения на работу в ночное время.
Пост губернатора Курганской области Вадима Шумкова про смягчение антиковидных мер для общепита могли опубликовать для поднятия политического рейтинга главы региона. Об этом URA.RU сообщил источник из политической сферы. «Вначале в соцсетях нашлись жительницы Кургана, которые буквально умоляют губернатора разрешить новогодние корпоративы. Затем глава региона также через соцсети анонсирует смягчение ограничений. Удивительно, что обращается к оперштабу, который, по сути, сам и возглавляет. Понятно, что туда входят и другие специалисты. Но все это выглядит, как повод для пиара», — рассказал источник. Политолог Сергей Ширяев не считает, что это было сделано для пиара. «Я считаю, что это к пиару имеет маленькое отношение. <…> Действительно, экономическая составляющая начала проседать, когда были введены ограничения. <…> Поэтому все [губернаторы] под разными причинами пытаются выдать одно и то же, по факту, решение», — объяснил он URA.RU. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее представители telegram-канала «Незыгарь» сообщали, что, по их данным, Шумков находится на первом месте среди губернаторов по позиционированию собственных достижений в соцсетях. 9 декабря губернатор сообщил в своем instagram-аккаунте, что он попросил региональный оперштаб рассмотреть возможность смягчения ограничений в работе общепита. Днем ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в его регионе снимут ограничения на работу в ночное время.