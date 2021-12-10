Герой СССР обвинил Горбачева в незаконных стройках на Кавказе

10 декабря 2021 в 17:55 Размер текста - 17 +

Горбачев хотел построить в горах дом с нарушениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый президент СССР Михаил Горбачев организовывал на Кавказе стройки с многочисленными нарушениями. Об этом рассказал дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, бывший командиром пяти экипажей на орбите Владимир Джанибеков. Его отец работал начальником пожарной инспекции в Карачаево-Черкессии и был знаком с Горбачевым по работе в Ставрополье и на Северном Кавказе. «Отец был начальником пожарной инспекции Карачаево-Черкессии. Горбачев там затевал разные стройки. А отец категорически возражал — они с точки зрения пожарной безопасности никакой критики не выдерживали. После чего Горбачев, не имея на то прав, действия государственного служащего разбирал по партийной линии», — сказал Владимир Джанибеков в интервью «Комсомольской правде». По его словам, в Черкесске с нарушениями построили завод резинотехнических изделий. Отец Джанибекова закрыл предприятие, а Горбачев вызвал его и объявил выговор. Завод сгорел через месяц. Также в горах недалеко от Домбая Горбачев решил построить дом, начальник пожарной станции был против из-за риска схода селевых потоков. «Когда заложили нулевой цикл — сель все снес», — сказал герой Советского Союза. Еще был случай, когда Горбачев решил построить самый большой птичник в Европе, но тоже с нарушениями. Птичник сгорел через неделю, рассказал Джанибеков. Ранее председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991—1994 годах и один из авторов соглашения о создании СНГ Станислав Шушкевич заявил о «преступлении» Горбачева. По словам Шушкевича, Горбачев повел себя как преступник после трагедии на Чернобыльской АЭС. Он считает, что Горбачев вел себя не как глава государства, а как коммунист и только потом как человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый президент СССР Михаил Горбачев организовывал на Кавказе стройки с многочисленными нарушениями. Об этом рассказал дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, бывший командиром пяти экипажей на орбите Владимир Джанибеков. Его отец работал начальником пожарной инспекции в Карачаево-Черкессии и был знаком с Горбачевым по работе в Ставрополье и на Северном Кавказе. «Отец был начальником пожарной инспекции Карачаево-Черкессии. Горбачев там затевал разные стройки. А отец категорически возражал — они с точки зрения пожарной безопасности никакой критики не выдерживали. После чего Горбачев, не имея на то прав, действия государственного служащего разбирал по партийной линии», — сказал Владимир Джанибеков в интервью «Комсомольской правде». По его словам, в Черкесске с нарушениями построили завод резинотехнических изделий. Отец Джанибекова закрыл предприятие, а Горбачев вызвал его и объявил выговор. Завод сгорел через месяц. Также в горах недалеко от Домбая Горбачев решил построить дом, начальник пожарной станции был против из-за риска схода селевых потоков. «Когда заложили нулевой цикл — сель все снес», — сказал герой Советского Союза. Еще был случай, когда Горбачев решил построить самый большой птичник в Европе, но тоже с нарушениями. Птичник сгорел через неделю, рассказал Джанибеков. Ранее председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991—1994 годах и один из авторов соглашения о создании СНГ Станислав Шушкевич заявил о «преступлении» Горбачева. По словам Шушкевича, Горбачев повел себя как преступник после трагедии на Чернобыльской АЭС. Он считает, что Горбачев вел себя не как глава государства, а как коммунист и только потом как человек.