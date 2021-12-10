Организаторы уверены, что эвакуацию устроили не по причине сообщений о минированииФото: Владимир Андреев
В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании людей эвакуировали с концерта рэпера Платины в «Свобода Концерт Холле». Организаторы мероприятия уверены, что произошедшее связано с обвинением исполнителя в пропаганде наркотиков.
«Естественно, мы считаем, что это не случайность, более того — для нас это очевидно. Но искать виновных — это уже работа полиции. Я думаю, они разберутся. Надеюсь, люди, которые это сделали, осознавали последствия», — сообщила арт-директор концерт-холла Дарья Кашина в интервью E1.RU. Отмечается, что концерт все же удалось провести.
В мае волонтеры Лиги безопасного интернета усмотрели в песнях рэпера пропаганду наркотиков. Активисты направили соответствующую жалобу в МВД.
В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании людей эвакуировали с концерта рэпера Платины в «Свобода Концерт Холле». Организаторы мероприятия уверены, что произошедшее связано с обвинением исполнителя в пропаганде наркотиков. «Естественно, мы считаем, что это не случайность, более того — для нас это очевидно. Но искать виновных — это уже работа полиции. Я думаю, они разберутся. Надеюсь, люди, которые это сделали, осознавали последствия», — сообщила арт-директор концерт-холла Дарья Кашина в интервью E1.RU. Отмечается, что концерт все же удалось провести. В мае волонтеры Лиги безопасного интернета усмотрели в песнях рэпера пропаганду наркотиков. Активисты направили соответствующую жалобу в МВД.