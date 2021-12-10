В Екатеринбурге людей эвакуировали с концерта рэпера Платины. «Минирование — не случайность»

11 декабря 2021 в 07:03 Размер текста - 17 +

Организаторы уверены, что эвакуацию устроили не по причине сообщений о минировании Фото: Владимир Андреев В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании людей эвакуировали с концерта рэпера Платины в «Свобода Концерт Холле». Организаторы мероприятия уверены, что произошедшее связано с обвинением исполнителя в пропаганде наркотиков. «Естественно, мы считаем, что это не случайность, более того — для нас это очевидно. Но искать виновных — это уже работа полиции. Я думаю, они разберутся. Надеюсь, люди, которые это сделали, осознавали последствия», — сообщила арт-директор концерт-холла Дарья Кашина в интервью E1.RU. Отмечается, что концерт все же удалось провести. В мае волонтеры Лиги безопасного интернета усмотрели в песнях рэпера пропаганду наркотиков. Активисты направили соответствующую жалобу в МВД. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании людей эвакуировали с концерта рэпера Платины в «Свобода Концерт Холле». Организаторы мероприятия уверены, что произошедшее связано с обвинением исполнителя в пропаганде наркотиков. «Естественно, мы считаем, что это не случайность, более того — для нас это очевидно. Но искать виновных — это уже работа полиции. Я думаю, они разберутся. Надеюсь, люди, которые это сделали, осознавали последствия», — сообщила арт-директор концерт-холла Дарья Кашина в интервью E1.RU. Отмечается, что концерт все же удалось провести. В мае волонтеры Лиги безопасного интернета усмотрели в песнях рэпера пропаганду наркотиков. Активисты направили соответствующую жалобу в МВД.