Шампанское к Новому году подорожало на 14%

Продажи шампанского перед новогодними праздниками выросли Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Цена одного из главных символов Нового года и новогодних выходных в целом — шампанского — увеличилась на 14% за год. Таким образом, средняя цена напитка составила 317 рублей. Об этом рассказал представитель компании, производящей «умные» онлайн-кассы и программное обеспечение, «Эвотора».

«Средняя цена бутылки шампанского (игристого вина) в несетевой рознице составила в ноябре 317 рублей. За год шампанское подорожало на 14%», — приводит информацию ТАСС.

Отмечается также, что цена напитка в Москве составила 491 рубль, в Санкт-Петербурге — 422 рубля. В Челябинской области игристое вино в среднем стоит 239 рублей.

Однако перед самими праздниками цены на напиток не вырастут, убеждены эксперты. «Мы фиксируем незначительное повышение в размере 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отметил представитель пресс-службы торговой сети «Ашан».

В свою очередь, по данным аналитического ресурса «Чек Индекс» от компании «Платформа ОФД», объем продаж этого алкогольного напитка вырос на 8%, а средний чек составил 468 рублей, а не 317, как было сказано ранее.

В России больше всего шампанского и игристых вин — примерно четверть годового объема этой продукции — потребляется в период новогодних праздников: с середины декабря до середины января, пишет LIFE . В октябре было продано 1,1 млн декалитров (один декалитр равен десяти литрам). Что на 10,4% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года, отмечает Nation News.