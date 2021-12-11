Депутат ГД: в 2022 году некоторым россиянам увеличат выплаты

11 декабря 2021 в 20:23 Размер текста - 17 +

В 2022 году в России вырастут МРОТ и прожиточный минимум Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 году в России вырастет размер материнского капитала, а также увеличится часть социальных пособий и выплат. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «В 2022 году МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%, опережая инфляцию. В результате, поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми», — сказала Бессараб. Депутат отметила, что, помимо прочего, вырастут материнский капитал и пенсионное обеспечение. Так, с 1 февраля 2022 года материнский капитал будет увеличен на уровень реальной, а не прогнозной, инфляции. Аналогичные меры будут приняты в отношении пенсий. Ранее министр труда и социальной политики РФ Антон Котяков выступил с инициативой о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Также премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 26 млрд рублей на выплаты неполным семьям и повышение зарплат бюджетникам в 2022 году, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году в России вырастет размер материнского капитала, а также увеличится часть социальных пособий и выплат. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «В 2022 году МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%, опережая инфляцию. В результате, поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми», — сказала Бессараб. Депутат отметила, что, помимо прочего, вырастут материнский капитал и пенсионное обеспечение. Так, с 1 февраля 2022 года материнский капитал будет увеличен на уровень реальной, а не прогнозной, инфляции. Аналогичные меры будут приняты в отношении пенсий. Ранее министр труда и социальной политики РФ Антон Котяков выступил с инициативой о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Также премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 26 млрд рублей на выплаты неполным семьям и повышение зарплат бюджетникам в 2022 году, пишет RT.