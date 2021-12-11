Депутат ГД рассказала об изменениях в жизни россиян в 2022 году

11 декабря 2021 в 22:00 Размер текста - 17 +

В России могут упростить налоговую систему и займутся вопросом цифровизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 году в России упростят налоговую систему, займутся цифровизацией и будут улучшать экологическую обстановку. Об этом рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU. «Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — рассказала Бессараб. Депутат отметила, что Россия планирует идти по пути цифровизации. Так, уже с 2022 года будет широко использоваться беззаявительный порядок получения целого ряда социальных выплат. «Людям не нужно будет стоять в очередях. Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению», — подчеркнула Бессараб. По словам депутата, уже к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства. Это, например, имеет большое значение для дистанционного обучения, отметила Бессараб. Депутат также сообщила, что в 2022 году в России вырастет часть социальных выплат. Ранее вице-премьер России Александр Новак завил, что в 2022 году также ожидается полное восстановление рынка нефти, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году в России упростят налоговую систему, займутся цифровизацией и будут улучшать экологическую обстановку. Об этом рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU. «Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — рассказала Бессараб. Депутат отметила, что Россия планирует идти по пути цифровизации. Так, уже с 2022 года будет широко использоваться беззаявительный порядок получения целого ряда социальных выплат. «Людям не нужно будет стоять в очередях. Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению», — подчеркнула Бессараб. По словам депутата, уже к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства. Это, например, имеет большое значение для дистанционного обучения, отметила Бессараб. Депутат также сообщила, что в 2022 году в России вырастет часть социальных выплат. Ранее вице-премьер России Александр Новак завил, что в 2022 году также ожидается полное восстановление рынка нефти, пишет RT.