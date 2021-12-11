Невролог рассказал про усиление головных болей после COVID

12 декабря 2021 в 01:00 Размер текста - 17 +

У людей, страдающих головными болями, после COVID увеличивается частота приступов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У людей, страдающих головными болями, после COVID-19 возможно учащение приступов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. «Если человек до COVID-19 страдал головными болями, то намного выше вероятность, что произойдут ухудшения и увеличится частота приступов за счет влияния поражающего фактора на нервную систему. Для таких людей существуют постковидные программы по реабилитации. Можно обратиться к врачу-остеопату, пройти развернутую программу, самая простая — это физиотерапия и массаж. Если до COVID-19 человек не страдал частыми головными болями, то после выздоровления все пройдет», — объяснил Александр Евдокимов. Среди причин сильных головных болей при коронавирусе невролог назвал интоксикацию, нарушение кровообращения и влияние на центральную нервную систему. «Первая причина — это интоксикационная, особенно уязвимы те, у кого произошли нарушения по кровотоку, потому что коронавирус напрямую влияет на свертывающуюся систему крови, и если у человека до этого были проблемы с шейным отделом позвоночника, он эпизодически страдал мигренями, то симптомы будут наиболее ярко выражены. Также есть информация о прямом воздействии коронавируса на центральную нервную систему», — добавил Евдокимов. В беседе с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев включил в спектр причин сильных головных болей при COVID-19 также воспалительный процесс. «Могут быть тысячи причин головных болей. Наиболее вероятной при коронавирусе может быть микротромбоз, системное воспаление и обезвоживание, так как организм нуждается в большом количестве влаги. Когда организм чувствует, что есть интоксикация, он начинает сбрасывать большое количество влаги, но человек привык пить определенную дозу, и пьет немного», — подчеркнул он. Ранее заместитель директора научно-исследовательского института им. Габричевского Татьяна Руженцова перечислила основные симптомы штамма «Омикрон». К ним относится слабость, повышение температуры выше 38 градусов, головные боли, снижение аппетита, кашель. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У людей, страдающих головными болями, после COVID-19 возможно учащение приступов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. «Если человек до COVID-19 страдал головными болями, то намного выше вероятность, что произойдут ухудшения и увеличится частота приступов за счет влияния поражающего фактора на нервную систему. Для таких людей существуют постковидные программы по реабилитации. Можно обратиться к врачу-остеопату, пройти развернутую программу, самая простая — это физиотерапия и массаж. Если до COVID-19 человек не страдал частыми головными болями, то после выздоровления все пройдет», — объяснил Александр Евдокимов. Среди причин сильных головных болей при коронавирусе невролог назвал интоксикацию, нарушение кровообращения и влияние на центральную нервную систему. «Первая причина — это интоксикационная, особенно уязвимы те, у кого произошли нарушения по кровотоку, потому что коронавирус напрямую влияет на свертывающуюся систему крови, и если у человека до этого были проблемы с шейным отделом позвоночника, он эпизодически страдал мигренями, то симптомы будут наиболее ярко выражены. Также есть информация о прямом воздействии коронавируса на центральную нервную систему», — добавил Евдокимов. В беседе с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев включил в спектр причин сильных головных болей при COVID-19 также воспалительный процесс. «Могут быть тысячи причин головных болей. Наиболее вероятной при коронавирусе может быть микротромбоз, системное воспаление и обезвоживание, так как организм нуждается в большом количестве влаги. Когда организм чувствует, что есть интоксикация, он начинает сбрасывать большое количество влаги, но человек привык пить определенную дозу, и пьет немного», — подчеркнул он. Ранее заместитель директора научно-исследовательского института им. Габричевского Татьяна Руженцова перечислила основные симптомы штамма «Омикрон». К ним относится слабость, повышение температуры выше 38 градусов, головные боли, снижение аппетита, кашель.