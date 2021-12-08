В Роспотребнадзоре назвали главные симптомы заражения «Омикроном»

09 декабря 2021 в 06:50 Размер текста - 17 +

У 15% зараженных «Омикроном» появляется сыпь, заявила Дарья Хавкина Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В основном заболевание штаммом «Омикрон» выражается в слабости, повышении температуры и головной боли. Об этом заявила заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. «В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — передают слова Татьяны Руженцовой РИА «Новости». Она добавила, что типичные для коронавируса поражения легких и других органов также могут сопровождать эти симптомы. Данных о симптомах заражения «Омикроном» у детей пока что мало, отметила младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина. Врач подчеркнула, что в 15% случаев у зараженных проявляется сыпь. Ранее URA.RU сообщало, что ученый Петр Чумаков объяснил появление сыпи при COVID-19. Чумаков отметил, что «Омикрон» может перерасти в сезонное заболевание. Инфекционист Людмила Ратникова считает, что штамм «Омикрон» станет последней мутацией коронавируса. Вирусолог Александр Семенов рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 «Омикрон», передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В основном заболевание штаммом «Омикрон» выражается в слабости, повышении температуры и головной боли. Об этом заявила заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. «В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — передают слова Татьяны Руженцовой РИА «Новости». Она добавила, что типичные для коронавируса поражения легких и других органов также могут сопровождать эти симптомы. Данных о симптомах заражения «Омикроном» у детей пока что мало, отметила младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина. Врач подчеркнула, что в 15% случаев у зараженных проявляется сыпь. Ранее URA.RU сообщало, что ученый Петр Чумаков объяснил появление сыпи при COVID-19. Чумаков отметил, что «Омикрон» может перерасти в сезонное заболевание. Инфекционист Людмила Ратникова считает, что штамм «Омикрон» станет последней мутацией коронавируса. Вирусолог Александр Семенов рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 «Омикрон», передает телеканал 360.