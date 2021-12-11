В Совфеде пообещали защитить жителей Донбасса от угроз Киева

12 декабря 2021 в 02:00 Размер текста - 17 +

Константин Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия не даст в обиду граждан Донбасса и будет до последнего защищать российских граждан от угроз киевских властей. Такое заявление сделал вице-спикер Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Совфед) Константин Косачев. «Вне всякого сомнения, мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии», — обозначил позицию России представитель Совфеда в эфире телеканала «Россия 1». Он дополнил, что хотел бы ошибаться по поводу всей этой ситуации, однако Константин Косачев признался, что у него есть «очень нехорошие предчувствия». Он переживает за то, что будет происходить на юго-востоке Украины со стороны Киева и кто может за этим стоять. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация в Донбассе напоминает ему геноцид. Он считает, что первый шаг к этому — проявление русофобии со стороны Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не даст в обиду граждан Донбасса и будет до последнего защищать российских граждан от угроз киевских властей. Такое заявление сделал вице-спикер Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Совфед) Константин Косачев. «Вне всякого сомнения, мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии», — обозначил позицию России представитель Совфеда в эфире телеканала «Россия 1». Он дополнил, что хотел бы ошибаться по поводу всей этой ситуации, однако Константин Косачев признался, что у него есть «очень нехорошие предчувствия». Он переживает за то, что будет происходить на юго-востоке Украины со стороны Киева и кто может за этим стоять. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация в Донбассе напоминает ему геноцид. Он считает, что первый шаг к этому — проявление русофобии со стороны Украины.