11 декабря 2021

В Совфеде пообещали защитить жителей Донбасса от угроз Киева

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Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., косачев константин
Константин Косачев Фото:
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Война на Украине

Россия не даст в обиду граждан Донбасса и будет до последнего защищать российских граждан от угроз киевских властей. Такое заявление сделал вице-спикер Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Совфед) Константин Косачев.

«Вне всякого сомнения, мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии», — обозначил позицию России представитель Совфеда в эфире телеканала «Россия 1».

Он дополнил, что хотел бы ошибаться по поводу всей этой ситуации, однако Константин Косачев признался, что у него есть «очень нехорошие предчувствия». Он переживает за то, что будет происходить на юго-востоке Украины со стороны Киева и кто может за этим стоять.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация в Донбассе напоминает ему геноцид. Он считает, что первый шаг к этому — проявление русофобии со стороны Украины.

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Россия не даст в обиду граждан Донбасса и будет до последнего защищать российских граждан от угроз киевских властей. Такое заявление сделал вице-спикер Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Совфед) Константин Косачев. «Вне всякого сомнения, мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии», — обозначил позицию России представитель Совфеда в эфире телеканала «Россия 1». Он дополнил, что хотел бы ошибаться по поводу всей этой ситуации, однако Константин Косачев признался, что у него есть «очень нехорошие предчувствия». Он переживает за то, что будет происходить на юго-востоке Украины со стороны Киева и кто может за этим стоять. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация в Донбассе напоминает ему геноцид. Он считает, что первый шаг к этому — проявление русофобии со стороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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