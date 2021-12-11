11 декабря 2021
10 декабря 2021

Свердловчане засомневались в организаторе пикета против QR-кодов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет против введения qr-кодов в парке Чкалова. Екатеринбург
Согласованный пикет прошел в Екатеринбурге 12 декабря Фото:
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Участники пикета в защиту конституционных прав и против введения QR-кодов, который прошел в Екатеринбурге, обвинили в бездействии организатора мероприятия адвоката Ивана Волкова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Задавала вопрос касательно решения суда (19 ноября суд отказался отменять QR-коды в Свердловской области — прим. ред.) Ивану Волкову, но он мне он ни в одном из мессенджеров так и не ответил. Считаю это чрезвычайно важным документом для нас всех», — сказала участница пикета.

По словам другой участницы пикета, Волков оставил ее сообщения без внимания. «Да, на письмо он и мне пока не ответил, подожду, и если не ответит, то получается разговоров больше, а ответов меньше. Кто с ним контактирует, задайте ему этот вопрос: почему он на письма, на вопросы не отвечает», — посетовала женщина.

Корреспондент агентства попыталась задать вопрос адвокату Ивану Волкову, но он был занят раздачей баннеров участникам пикета и не смог оперативно ответить. Ранее URA.RU писало, что пикет в защиту конституционных прав и против введения QR-кодов начался в Екатеринбурге. Пикет согласован.

Фото:
Фото:
Пикет против введения qr-кодов в парке Чкалова. Екатеринбург
Фото:
Пикет против введения qr-кодов в парке Чкалова. Екатеринбург
Фото:

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Участники пикета в защиту конституционных прав и против введения QR-кодов, который прошел в Екатеринбурге, обвинили в бездействии организатора мероприятия адвоката Ивана Волкова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Задавала вопрос касательно решения суда (19 ноября суд отказался отменять QR-коды в Свердловской области — прим. ред.) Ивану Волкову, но он мне он ни в одном из мессенджеров так и не ответил. Считаю это чрезвычайно важным документом для нас всех», — сказала участница пикета. По словам другой участницы пикета, Волков оставил ее сообщения без внимания. «Да, на письмо он и мне пока не ответил, подожду, и если не ответит, то получается разговоров больше, а ответов меньше. Кто с ним контактирует, задайте ему этот вопрос: почему он на письма, на вопросы не отвечает», — посетовала женщина. Корреспондент агентства попыталась задать вопрос адвокату Ивану Волкову, но он был занят раздачей баннеров участникам пикета и не смог оперативно ответить. Ранее URA.RU писало, что пикет в защиту конституционных прав и против введения QR-кодов начался в Екатеринбурге. Пикет согласован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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