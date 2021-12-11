Согласованный пикет прошел в Екатеринбурге 12 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Участники пикета в защиту конституционных прав и против введения QR-кодов, который прошел в Екатеринбурге, обвинили в бездействии организатора мероприятия адвоката Ивана Волкова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Задавала вопрос касательно решения суда (19 ноября суд отказался отменять QR-коды в Свердловской области — прим. ред.) Ивану Волкову, но он мне он ни в одном из мессенджеров так и не ответил. Считаю это чрезвычайно важным документом для нас всех», — сказала участница пикета.

По словам другой участницы пикета, Волков оставил ее сообщения без внимания. «Да, на письмо он и мне пока не ответил, подожду, и если не ответит, то получается разговоров больше, а ответов меньше. Кто с ним контактирует, задайте ему этот вопрос: почему он на письма, на вопросы не отвечает», — посетовала женщина.

Корреспондент агентства попыталась задать вопрос адвокату Ивану Волкову, но он был занят раздачей баннеров участникам пикета и не смог оперативно ответить. Ранее URA.RU писало, что пикет в защиту конституционных прав и против введения QR-кодов начался в Екатеринбурге. Пикет согласован.

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU