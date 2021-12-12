Тюменцы смогут ходить в ТЦ и рестораны без QR-кода

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк, проверка qr-кода
В торговые центры Тюмени можно попасть по отрицательному ПЦР-тесту Фото:
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В Тюмени можно попасть в общественные места не только по QR-коду о вакцинации, но и по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не более 72 часов назад. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«При отсутствии у гражданина QR-кода или медицинских документов посещение гражданами объектов допускается при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина. Граждане с этими документами смогут попасть в ТЦ, даже если у них нет медотвода», — говорится в сообщении правительства Тюменской области, опубликованном на официальном сайте.

Ранее СМИ сообщили, что правительство РФ рассматривает идею выдавать QR-коды по отрицательному ПЦР-тесту. Между тем, в Роспотребнадзоре сократили срок действия отрицательных ПЦР-тестов. Теперь они действуют 48 часов вместо 72.

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В Тюмени можно попасть в общественные места не только по QR-коду о вакцинации, но и по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не более 72 часов назад. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «При отсутствии у гражданина QR-кода или медицинских документов посещение гражданами объектов допускается при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина. Граждане с этими документами смогут попасть в ТЦ, даже если у них нет медотвода», — говорится в сообщении правительства Тюменской области, опубликованном на официальном сайте. Ранее СМИ сообщили, что правительство РФ рассматривает идею выдавать QR-коды по отрицательному ПЦР-тесту. Между тем, в Роспотребнадзоре сократили срок действия отрицательных ПЦР-тестов. Теперь они действуют 48 часов вместо 72.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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