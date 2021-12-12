Тюменцы смогут ходить в ТЦ и рестораны без QR-кода

В торговые центры Тюмени можно попасть по отрицательному ПЦР-тесту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Тюмени можно попасть в общественные места не только по QR-коду о вакцинации, но и по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не более 72 часов назад. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«При отсутствии у гражданина QR-кода или медицинских документов посещение гражданами объектов допускается при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина. Граждане с этими документами смогут попасть в ТЦ, даже если у них нет медотвода», — говорится в сообщении правительства Тюменской области, опубликованном на официальном сайте.

Ранее СМИ сообщили, что правительство РФ рассматривает идею выдавать QR-коды по отрицательному ПЦР-тесту. Между тем, в Роспотребнадзоре сократили срок действия отрицательных ПЦР-тестов. Теперь они действуют 48 часов вместо 72.