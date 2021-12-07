Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов

Срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сократился с 72 до 48 часов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов», — сказано в постановлении. Также в документе указано, что отбор проб у контактных лиц для лабораторного исследования производится в случае проявление симптомов COVID-19.
Еще одно нововведение касается прибывающих в Россию. Так, согласно распоряжению Роспотребнадзора, прибывающие в РФ из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Королевства Эсватини и Гонконга с 8 декабря должны соблюдать двухнедельный карантин. Это связано с распространением в перечисленных странах штамма коронавируса «Омикрон». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала его более заразным, чем предыдущие. В связи с этим Попова отметила, что снимать коронавирусные ограничения в России еще рано.
Срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сократился с 72 до 48 часов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов», — сказано в постановлении. Также в документе указано, что отбор проб у контактных лиц для лабораторного исследования производится в случае проявление симптомов COVID-19. Еще одно нововведение касается прибывающих в Россию. Так, согласно распоряжению Роспотребнадзора, прибывающие в РФ из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Королевства Эсватини и Гонконга с 8 декабря должны соблюдать двухнедельный карантин. Это связано с распространением в перечисленных странах штамма коронавируса «Омикрон». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала его более заразным, чем предыдущие. В связи с этим Попова отметила, что снимать коронавирусные ограничения в России еще рано.