Путин: агенты спецслужб США работали на ядерных объектах России

Владимир Путин рассказал о работе спецслужб США в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники американских спецслужб в 1990-е годы работали во многих российских структурах. Агенты ЦРУ, в частности, были внедрены на ядерные объекты. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Американские спецслужбы в 1990-е лезли в России везде. На некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели. Ходили, как на работу», — цитирует Путина РИА «Новости».

Ранее Путин рассказал, что в 1990-е Россия находилась в состоянии гражданской войны. По его словам, распад СССР был для многих граждан трагедией. Также глава государства поделился, что в те годы подрабатывал таксистом.