Путин: агенты спецслужб США работали на ядерных объектах России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин рассказал о работе спецслужб США в России Фото:

Сотрудники американских спецслужб в 1990-е годы работали во многих российских структурах. Агенты ЦРУ, в частности, были внедрены на ядерные объекты. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Американские спецслужбы в 1990-е лезли в России везде. На некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели. Ходили, как на работу», — цитирует Путина РИА «Новости».

Ранее Путин рассказал, что в 1990-е Россия находилась в состоянии гражданской войны. По его словам, распад СССР был для многих граждан трагедией. Также глава государства поделился, что в те годы подрабатывал таксистом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники американских спецслужб в 1990-е годы работали во многих российских структурах. Агенты ЦРУ, в частности, были внедрены на ядерные объекты. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Американские спецслужбы в 1990-е лезли в России везде. На некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели. Ходили, как на работу», — цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин рассказал, что в 1990-е Россия находилась в состоянии гражданской войны. По его словам, распад СССР был для многих граждан трагедией. Также глава государства поделился, что в те годы подрабатывал таксистом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...