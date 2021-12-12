Военный самолет США кружил над Украиной

Самолет-разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint вплотную приблизился к российскому Крыму Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Американский разведывательный самолет RC-135 провел несколько часов в воздухе над Украиной. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

Стратегический самолет-разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint вошел в воздушное пространство Украины и несколько часов летал над центральной часть страны. Спустя некоторое время он начал двигаться в сторону линии разграничения с Донбассом и пролетел вдоль границы, вплотную приблизившись к Крыму, следует из данных Flightradar.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что еженедельно у границ России пролетают свыше 50 самолетов НАТО. Последний раз самолеты США летали около границы РФ 4 декабря. Российские истребители засекли самолеты-разведчики США над Черным морем и сопроводили их, чтобы не допустить пересечения российской границы.