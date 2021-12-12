В свердловском поселке 50 семей с детьми замерзают без отопления

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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Из-за отключения электроэнергии десятки семей остались без отопления Фото:

В поселке на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга весь день нет электричества. Десятки семей остались без отопления.

«Не восстановили подачу электроэнергии до сих пор в Шувакишском лесопарке, в СНТ, где живет более 50 семей. И не понятно, когда восстановят. В СНТ есть дома без печного отопления. В одном из них живет многодетная семья с четырьмя детьми», — передает E1.RU слова одного из жителей поселка.

Как сообщили в «Россетях», на месте происшествия работают 4 бригады электриков. Причиной отключения электроэнергии стало повреждение кабельно-воздушной линии.

Ранее на Уралмаше более 20 жилых домов остались без электричества. Электричество пропало также в ТЦ «Омега», откуда эвакуировали посетителей.

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В поселке на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга весь день нет электричества. Десятки семей остались без отопления. «Не восстановили подачу электроэнергии до сих пор в Шувакишском лесопарке, в СНТ, где живет более 50 семей. И не понятно, когда восстановят. В СНТ есть дома без печного отопления. В одном из них живет многодетная семья с четырьмя детьми», — передает E1.RU слова одного из жителей поселка. Как сообщили в «Россетях», на месте происшествия работают 4 бригады электриков. Причиной отключения электроэнергии стало повреждение кабельно-воздушной линии. Ранее на Уралмаше более 20 жилых домов остались без электричества. Электричество пропало также в ТЦ «Омега», откуда эвакуировали посетителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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