В свердловском поселке 50 семей с детьми замерзают без отопления

Из-за отключения электроэнергии десятки семей остались без отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга весь день нет электричества. Десятки семей остались без отопления.

«Не восстановили подачу электроэнергии до сих пор в Шувакишском лесопарке, в СНТ, где живет более 50 семей. И не понятно, когда восстановят. В СНТ есть дома без печного отопления. В одном из них живет многодетная семья с четырьмя детьми», — передает E1.RU слова одного из жителей поселка.

Как сообщили в «Россетях», на месте происшествия работают 4 бригады электриков. Причиной отключения электроэнергии стало повреждение кабельно-воздушной линии.

Ранее на Уралмаше более 20 жилых домов остались без электричества. Электричество пропало также в ТЦ «Омега», откуда эвакуировали посетителей.