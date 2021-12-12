МИД РФ обвинил Запад в переброске боевиков на Украину

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Украину накачивают вооружением на миллиарды долларов, считает Мария Захарова Фото:

Страны Запада перебрасывают на Украину боевиков под видом инструкторов. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Украина накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках, о контрактах на будущее, причем это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — сказала Захарова в эфире телеканал «Крым 24».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков потребовал от НАТО прекратить накачивать Украину оружием. В МИД РФ также призвали запретить продавать оружие Украине.

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Страны Запада перебрасывают на Украину боевиков под видом инструкторов. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Украина накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках, о контрактах на будущее, причем это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — сказала Захарова в эфире телеканал «Крым 24». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков потребовал от НАТО прекратить накачивать Украину оружием. В МИД РФ также призвали запретить продавать оружие Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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