Треть семей в РФ готовы отказать детям в учебе в вузе из-за цен

13 декабря 2021 в 08:19 Размер текста - 17 +

Большинство опрошенных хотели бы дать детям высшее образование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России 35% семей готовы отказать своим детям в получении высшего образования из-за затрат, связанных с обучением. Об этом рассказали эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). «Причинами оснований для отказа от высшего образования родители назвали затраты, связанные с получением образования (35%), отсутствие или недостаточное количество бюджетных мест (17%). Низкий уровень знаний у детей (13%)», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос ВШЭ. О необходимости быстрее начать зарабатывать сообщили 11% семей. Среди причин 11% опрошенных назвали недостаточный интерес к учебе, 7% заявили о дальности нахождения вузов, 4% сказали об отсутствии необходимости высшего образования. Из-за болезни или слабого здоровья готовы отказаться от обучения 2% респондентов, еще 1% назвали причиной необходимость быть дома и заботиться о родственниках. При этом более 80% родителей хотели бы, чтобы у их детей было высшее образование. Ранее в правительстве РФ разрешили бесплатно получать второе высшее образование. С 2022 года россияне смогут не платить за второе и последующее образование в области искусств. Среди специальностей: режиссура в театрах, кино и на ТВ, худруководство в оперно-симфонических оркестрах и академических хорах, звукорежиссура и литературное творчество, передает телеканал 360. В список для обучения вошли десять вузов, пишет «Национальная служба новостей». Поступить можно будет на конкурсной основе без сдачи ЕГЭ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России 35% семей готовы отказать своим детям в получении высшего образования из-за затрат, связанных с обучением. Об этом рассказали эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). «Причинами оснований для отказа от высшего образования родители назвали затраты, связанные с получением образования (35%), отсутствие или недостаточное количество бюджетных мест (17%). Низкий уровень знаний у детей (13%)», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос ВШЭ. О необходимости быстрее начать зарабатывать сообщили 11% семей. Среди причин 11% опрошенных назвали недостаточный интерес к учебе, 7% заявили о дальности нахождения вузов, 4% сказали об отсутствии необходимости высшего образования. Из-за болезни или слабого здоровья готовы отказаться от обучения 2% респондентов, еще 1% назвали причиной необходимость быть дома и заботиться о родственниках. При этом более 80% родителей хотели бы, чтобы у их детей было высшее образование. Ранее в правительстве РФ разрешили бесплатно получать второе высшее образование. С 2022 года россияне смогут не платить за второе и последующее образование в области искусств. Среди специальностей: режиссура в театрах, кино и на ТВ, худруководство в оперно-симфонических оркестрах и академических хорах, звукорежиссура и литературное творчество, передает телеканал 360. В список для обучения вошли десять вузов, пишет «Национальная служба новостей». Поступить можно будет на конкурсной основе без сдачи ЕГЭ.