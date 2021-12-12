12 декабря 2021

Треть семей в РФ готовы отказать детям в учебе в вузе из-за цен

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, учебный класс, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты
Большинство опрошенных хотели бы дать детям высшее образование Фото:

В России 35% семей готовы отказать своим детям в получении высшего образования из-за затрат, связанных с обучением. Об этом рассказали эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

«Причинами оснований для отказа от высшего образования родители назвали затраты, связанные с получением образования (35%), отсутствие или недостаточное количество бюджетных мест (17%). Низкий уровень знаний у детей (13%)», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос ВШЭ.

О необходимости быстрее начать зарабатывать сообщили 11% семей. Среди причин 11% опрошенных назвали недостаточный интерес к учебе, 7% заявили о дальности нахождения вузов, 4% сказали об отсутствии необходимости высшего образования. Из-за болезни или слабого здоровья готовы отказаться от обучения 2% респондентов, еще 1% назвали причиной необходимость быть дома и заботиться о родственниках. При этом более 80% родителей хотели бы, чтобы у их детей было высшее образование.

Ранее в правительстве РФ разрешили бесплатно получать второе высшее образование. С 2022 года россияне смогут не платить за второе и последующее образование в области искусств. Среди специальностей: режиссура в театрах, кино и на ТВ, худруководство в оперно-симфонических оркестрах и академических хорах, звукорежиссура и литературное творчество, передает телеканал 360. В список для обучения вошли десять вузов, пишет «Национальная служба новостей». Поступить можно будет на конкурсной основе без сдачи ЕГЭ.

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В России 35% семей готовы отказать своим детям в получении высшего образования из-за затрат, связанных с обучением. Об этом рассказали эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). «Причинами оснований для отказа от высшего образования родители назвали затраты, связанные с получением образования (35%), отсутствие или недостаточное количество бюджетных мест (17%). Низкий уровень знаний у детей (13%)», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос ВШЭ. О необходимости быстрее начать зарабатывать сообщили 11% семей. Среди причин 11% опрошенных назвали недостаточный интерес к учебе, 7% заявили о дальности нахождения вузов, 4% сказали об отсутствии необходимости высшего образования. Из-за болезни или слабого здоровья готовы отказаться от обучения 2% респондентов, еще 1% назвали причиной необходимость быть дома и заботиться о родственниках. При этом более 80% родителей хотели бы, чтобы у их детей было высшее образование. Ранее в правительстве РФ разрешили бесплатно получать второе высшее образование. С 2022 года россияне смогут не платить за второе и последующее образование в области искусств. Среди специальностей: режиссура в театрах, кино и на ТВ, худруководство в оперно-симфонических оркестрах и академических хорах, звукорежиссура и литературное творчество, передает телеканал 360. В список для обучения вошли десять вузов, пишет «Национальная служба новостей». Поступить можно будет на конкурсной основе без сдачи ЕГЭ.
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