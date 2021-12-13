«ВКонтакте» назвала Моргенштерна артистом года

Социальная сеть выбрала лучших исполнителей в 2021 году Фото: личная страница Моргенштерна в Instagram

По результатам 2021 года социальная сеть «Вконтакте» подвела итоги в музыкальной индустрии. Моргенштерн стал самым прослушиваемым артистом с самым прослушиваемым альбомом «Million Dollar: Business». Артисткой года сообщество признало поп-исполнительницу Zivert.

«И снова Morgenshtern: он обходит всех в номинациях „Артист года“ и „Альбом года“ — с релизом Million Dollar: Business. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что „VK Музыка“ создала специальную номинацию — „Моргенштерн года“. Победил в ней Артур Пирожков», — говорится в сообщении VK Музыка. На основании изучения музыкальных продуктов социальной сети артисткой года стала певица Zivert, группой года признали Artik&Asti, а лучшей иностранной группой выбрали итальянский рок-коллектив Maneksin.

Площадка выбирала исполнителей, песни и альбомы исходя из количества прослушиваний. На втором месте в списке лучших альбомов MiyaGi и Andy Panda — Yamakasi, на третьем MiyaGi с соло-пластинкой Buster Keaton. Самой прослушиваемой песней стала композиция HammAli & Navai — Птичка. На втором месте расположился Султан Лагучев с песней «Горький вкус», на третьем — Хабиб — Ягода-малинка.

Ранее URA.RU сообщало, что рэпер Morgenstern находится на третьей строчке по прослушиваниям за рубежом среди пользователей стриминг-платформы Spotify. В июле текущего года артиста также стриминговый сервис присвоил артисту первую строчку в рейтинге по прослушиваниям в России, и также первое место у рэп-исполнителя по критерию доверия среди российской молодежи, по оценке аналитического агентства Romir.