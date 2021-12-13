Трасса от Челябинска до Екатеринбурга не станет автомагистралью

13 декабря 2021 в 11:47 Размер текста - 17 +

Создание автомагистрали может привести к увеличению количества аварий Фото: Александр Мамаев © URA.RU Трасса М5 «Урал» от Челябинска до Екатеринбурга не станет автомагистралью даже после того, как станет четырехполосной. Об этом 13 декабря на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс» и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Переформатировать трассу М5 в сторону Екатеринбурга в автостраду не планируется. Не позволяют геометрические параметры. Кроме того, автомобилисты за городом даже сейчас редко соблюдают скоростной режим в 90 км/ч. Поэтому создание автострады между двумя уральскими городами нецелесообразно и с точки зрения безопасности», — заявил Муравьев. В связи с ремонтом на путепроводе с мая по октябрь на некоторых участках трассы было ограниченно движение автотранспорта. К середине 2022 года трасса станет четырехполосной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Трасса М5 «Урал» от Челябинска до Екатеринбурга не станет автомагистралью даже после того, как станет четырехполосной. Об этом 13 декабря на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс» и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Переформатировать трассу М5 в сторону Екатеринбурга в автостраду не планируется. Не позволяют геометрические параметры. Кроме того, автомобилисты за городом даже сейчас редко соблюдают скоростной режим в 90 км/ч. Поэтому создание автострады между двумя уральскими городами нецелесообразно и с точки зрения безопасности», — заявил Муравьев. В связи с ремонтом на путепроводе с мая по октябрь на некоторых участках трассы было ограниченно движение автотранспорта. К середине 2022 года трасса станет четырехполосной.