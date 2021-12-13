Трасса от Челябинска до Екатеринбурга не станет автомагистралью

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Открытие Успенского путепровода. Верхняя Пышма, успенский путепровод, трасса
Создание автомагистрали может привести к увеличению количества аварий Фото:

Трасса М5 «Урал» от Челябинска до Екатеринбурга не станет автомагистралью даже после того, как станет четырехполосной. Об этом 13 декабря на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс» и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«Переформатировать трассу М5 в сторону Екатеринбурга в автостраду не планируется. Не позволяют геометрические параметры. Кроме того, автомобилисты за городом даже сейчас редко соблюдают скоростной режим в 90 км/ч. Поэтому создание автострады между двумя уральскими городами нецелесообразно и с точки зрения безопасности», — заявил Муравьев.

В связи с ремонтом на путепроводе с мая по октябрь на некоторых участках трассы было ограниченно движение автотранспорта. К середине 2022 года трасса станет четырехполосной.

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Трасса М5 «Урал» от Челябинска до Екатеринбурга не станет автомагистралью даже после того, как станет четырехполосной. Об этом 13 декабря на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс» и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Переформатировать трассу М5 в сторону Екатеринбурга в автостраду не планируется. Не позволяют геометрические параметры. Кроме того, автомобилисты за городом даже сейчас редко соблюдают скоростной режим в 90 км/ч. Поэтому создание автострады между двумя уральскими городами нецелесообразно и с точки зрения безопасности», — заявил Муравьев. В связи с ремонтом на путепроводе с мая по октябрь на некоторых участках трассы было ограниченно движение автотранспорта. К середине 2022 года трасса станет четырехполосной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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