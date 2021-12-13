Власти РФ изменят систему QR-кодов с 1 января

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова заявила, что люди с ПЦР-тестами могут получить QR-коды Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Россияне, получившие положительный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 января 2022 года смогут сдать анализы на антитела и получить документ переболевшего COVID и QR-код. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему СOVID», — заявила Голикова на заседании Госдумы РФ. Заявление приводит telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Решение о выдаче QR-кодов россиянам ранее было анонсировано главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По ее словам, изменения в систему QR-кодов зависят от заключения специалистов — защищен переболевший человек от коронавируса, или нет.

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Россияне, получившие положительный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 января 2022 года смогут сдать анализы на антитела и получить документ переболевшего COVID и QR-код. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему СOVID», — заявила Голикова на заседании Госдумы РФ. Заявление приводит telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Решение о выдаче QR-кодов россиянам ранее было анонсировано главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По ее словам, изменения в систему QR-кодов зависят от заключения специалистов — защищен переболевший человек от коронавируса, или нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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