В России начнут выдавать QR-коды привитым иностранной вакциной

Россияне, которые привились иностранными препаратами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Тем, кто сдаст положительный ПЦР-тест и тест на антитела, выдадут сертификат на год», — сказала Татьяна Голикова на заседании в Госдуме, передает ТАСС.
Ранее власти Иркутской области попросили Госдуму признать иностранные вакцины от коронавируса. Также в Сибири считают, что нужно обеспечить доступ препаратов из-за рубежа на российский рынок. Об этом заявили участники сессии Законодательного Собрания Иркутской области.
Россияне, которые привились иностранными препаратами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Тем, кто сдаст положительный ПЦР-тест и тест на антитела, выдадут сертификат на год», — сказала Татьяна Голикова на заседании в Госдуме, передает ТАСС. Ранее власти Иркутской области попросили Госдуму признать иностранные вакцины от коронавируса. Также в Сибири считают, что нужно обеспечить доступ препаратов из-за рубежа на российский рынок. Об этом заявили участники сессии Законодательного Собрания Иркутской области.