В России начнут выдавать QR-коды привитым иностранной вакциной

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QR-код будет действовать полгода Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Россияне, которые привились иностранными препаратами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Тем, кто сдаст положительный ПЦР-тест и тест на антитела, выдадут сертификат на год», — сказала Татьяна Голикова на заседании в Госдуме, передает ТАСС.

Ранее власти Иркутской области попросили Госдуму признать иностранные вакцины от коронавируса. Также в Сибири считают, что нужно обеспечить доступ препаратов из-за рубежа на российский рынок. Об этом заявили участники сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

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Россияне, которые привились иностранными препаратами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Тем, кто сдаст положительный ПЦР-тест и тест на антитела, выдадут сертификат на год», — сказала Татьяна Голикова на заседании в Госдуме, передает ТАСС. Ранее власти Иркутской области попросили Госдуму признать иностранные вакцины от коронавируса. Также в Сибири считают, что нужно обеспечить доступ препаратов из-за рубежа на российский рынок. Об этом заявили участники сессии Законодательного Собрания Иркутской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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