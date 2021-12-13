В России начнут выдавать QR-коды привитым иностранной вакциной

13 декабря 2021 в 13:17 Размер текста - 17 +

QR-код будет действовать полгода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Россияне, которые привились иностранными препаратами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Тем, кто сдаст положительный ПЦР-тест и тест на антитела, выдадут сертификат на год», — сказала Татьяна Голикова на заседании в Госдуме, передает ТАСС. Ранее власти Иркутской области попросили Госдуму признать иностранные вакцины от коронавируса. Также в Сибири считают, что нужно обеспечить доступ препаратов из-за рубежа на российский рынок. Об этом заявили участники сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне, которые привились иностранными препаратами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Тем, кто сдаст положительный ПЦР-тест и тест на антитела, выдадут сертификат на год», — сказала Татьяна Голикова на заседании в Госдуме, передает ТАСС. Ранее власти Иркутской области попросили Госдуму признать иностранные вакцины от коронавируса. Также в Сибири считают, что нужно обеспечить доступ препаратов из-за рубежа на российский рынок. Об этом заявили участники сессии Законодательного Собрания Иркутской области.