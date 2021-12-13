Новым главой VK стал Владимир Кириенко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть
Владимир Кириенко — сын заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко Фото:

Экс-вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK Group. Он сменил на посту Бориса Добродеева.

«Совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении VK Company Limited.

Владимир Кириенко — сын заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. До назначения на должность в VK Group, Владимир Кириенко отвечал в «Ростелекоме» за цифровую трансформацию компании и развитие сети дата-центров. Сообщения о его возможном назначении появились после продажи холдингом USM Алишера Усманова своей доли в VK Group.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK Group. Он сменил на посту Бориса Добродеева. «Совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении VK Company Limited. Владимир Кириенко — сын заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. До назначения на должность в VK Group, Владимир Кириенко отвечал в «Ростелекоме» за цифровую трансформацию компании и развитие сети дата-центров. Сообщения о его возможном назначении появились после продажи холдингом USM Алишера Усманова своей доли в VK Group.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...