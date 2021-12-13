Новым главой VK стал Владимир Кириенко

Владимир Кириенко — сын заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK Group. Он сменил на посту Бориса Добродеева.

«Совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении VK Company Limited.

Владимир Кириенко — сын заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. До назначения на должность в VK Group, Владимир Кириенко отвечал в «Ростелекоме» за цифровую трансформацию компании и развитие сети дата-центров. Сообщения о его возможном назначении появились после продажи холдингом USM Алишера Усманова своей доли в VK Group.