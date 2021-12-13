Депутат Госдумы: закон о QR-кодах не примут до конца года

Закон о QR-кодах в общественных местах не успеют принять в 2021 году, сообщил Василий Пискарев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Закон о введении QR-кодов в общественных местах не успеют принять до конца 2021 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Закон о QR-кодах в общественных местах не успеют принять в этом году. Перед вторым чтением он уйдет в рассылку на месяц», — цитирует Василия Пискарева ТАСС.

Депутат уточнил, что в целом регионы поддерживают законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, передает РИА «Новости». Его будут рассматривать в субъектах федерации, Совете Федерации и Счетной палате до 14 декабря включительно, передает телеканал 360. Свое заключение по документу уже дали в Общественной палате РФ. Там предложили отказаться от термина «QR-код», поскольку посчитали его малопонятным и отпугивающим для большинства граждан.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ перестанет рассматривать законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте. По его словам, на решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что с введением QR-кодов нужно действовать аккуратно, чтобы не доставлять россиянам дополнительных проблем. Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев уточнил, что законопроект о введении QR-кодов в транспорте доработают.