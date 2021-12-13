В «Единой России» подтвердили доработку закона о QR-кодах

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В Госдуме решили доработать закон о QR-кодах Фото:
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Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте доработают. Об этом рассказал глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев на встрече с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой в Госдуме.

«Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться», — цитирует Владимира Васильева РИА «Новости». До этого сообщалось, что Госдума снимет законопроект с рассмотрения.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума откажется от рассмотрения законопроекта о QR-кодах. По его словам, инициативу обсудили в Госдуме и правительстве с учетом мнения регионов и россиян, передает деловое издание «Взгляд». Источники в пресс-службе Минтранса рассказали, что ведомство доработает проект закона. Работа по законопроекту продолжается, сказал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

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Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте доработают. Об этом рассказал глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев на встрече с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой в Госдуме. «Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться», — цитирует Владимира Васильева РИА «Новости». До этого сообщалось, что Госдума снимет законопроект с рассмотрения. Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума откажется от рассмотрения законопроекта о QR-кодах. По его словам, инициативу обсудили в Госдуме и правительстве с учетом мнения регионов и россиян, передает деловое издание «Взгляд». Источники в пресс-службе Минтранса рассказали, что ведомство доработает проект закона. Работа по законопроекту продолжается, сказал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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